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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Çeşmi bülbül mantısı

11 Nisan 2014

Öncelikle, tavukları 5 bardak suyla haşlayıp süzün. Tavuk suyunu bir tencereye alıp kaynayınca mantıyı ekleyerek 10 dakika kadar haşlayın.

İçine hemen, ufak ufak didilmiş tavuk etlerini ve haşlanmış nohutu ilave edin. Tuzu ve karabiberi serpiştirip, 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Öte yandan, bir tavada erittiğiniz yağa salçayı ekleyin ve 5-6 dakika pişirin.
Nane ve pul biberi ilave edip ocaktan alın. Sos sıcakken mantı çorbasıyla karıştırıp tabaklara paylaştırın.
Her bir tabağın yanına ikişer yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt ekleyerek servise sunun.
Püf noktası: Tavuğu haşlarken içine soyulup dörde bölünmüş soğanı da koyarsanız, yemeğin lezzetini arttırmış olursunuz.
Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 2 su bardağı hazır mantı
* 2 su bardağı haşlanmış nohut
* 2 adet tavuk göğsü
* 5 bardak su
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Sos için;
* 2 yemek kaşığı domates salçası
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 1 tatlı kaşığı kuru nane, pul biber
* 4 su bardağı sarmısaklı yoğurt

 

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