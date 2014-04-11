Çeşmi bülbül mantısı

İçine hemen, ufak ufak didilmiş tavuk etlerini ve haşlanmış nohutu ilave edin. Tuzu ve karabiberi serpiştirip, 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Öte yandan, bir tavada erittiğiniz yağa salçayı ekleyin ve 5-6 dakika pişirin.

Nane ve pul biberi ilave edip ocaktan alın. Sos sıcakken mantı çorbasıyla karıştırıp tabaklara paylaştırın.

Her bir tabağın yanına ikişer yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt ekleyerek servise sunun.

Püf noktası: Tavuğu haşlarken içine soyulup dörde bölünmüş soğanı da koyarsanız, yemeğin lezzetini arttırmış olursunuz.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 2 su bardağı hazır mantı

* 2 su bardağı haşlanmış nohut

* 2 adet tavuk göğsü

* 5 bardak su

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Sos için;

* 2 yemek kaşığı domates salçası

* 1 yemek kaşığı tereyağı

* 1 tatlı kaşığı kuru nane, pul biber

* 4 su bardağı sarmısaklı yoğurt