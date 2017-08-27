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Çeşme turizmine yelken rüzgârı

Hürriyet Haber
27 Ağustos 2017 - 23:28Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:28

DENİZCİLİK şirketi Arkas’ın, Ege’de yelken turizmini geliştirmek ve iki yaka arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla başlattığı Çeşme’nin ilk uluslararası yarışı ‘Arkas Aegean Link Regatta’ dün sona erdi.

45 yarışçı tekne ile birlikte 500’ün üzerinde yelkencinin katıldığı 4 gün süren yarışlarda Çeşme turizmine yeni bir soluk oldu. Yarışlara 11 kişilik ‘Arkas Flying Box’ ekibiyle birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da katıldı. 11 kişilik Arkas Sailing Team ile yarışlarda mücadele eden Bernard Arkas, kendisinin Çeşmeli olduğunu ve 6 yaşından itibaren optimistle başladığı yelken sporuna devam ettiğini belirtti. Arkas, “Yelken takımını kurduk, yurtdışındaki takımları görünce, ‘Burada neden yapmıyoruz?’ dedik. Bodrum’da 6 yıl hem yarıştık hem de sponsorluk yaparak aslında bu anlamda bir antrenman yapmış olduk. Daha sonra bunu Çeşme’ye taşımak istedik. Hayalim 5-6 sene sonra marka olmuş bir yarışa ev sahipliği yapabilmek” dedi.

Etiketler: Arkas , Arkas Aegean Link Regatta , gazetehaberleri
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