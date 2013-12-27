Çeşme başı yemeği

Eskiden de İstanbul’da su sıkıntısı yaşandığını biliyor muydunuz?

Hatta bazı semtlerde içme suyu bulunmadığından varlıklı kimseler hayır yapmak istediklerinde o semtlere çeşme yaptırır, içme suyu getirtirlermiş.

Kayışdağı, Taşdelen gibi kaynak sularının başları da özellikle cuma günleri panayır yerine döner, tüm İstanbul atlarla eşeklerle buralara gidermiş.

Kadınların evde yaptıkları yemekler kurulan yer sofralarını süsler, bir yandan getirilen bidonlar doldurulurmuş. Çeşme başlarına gidilirken götürülen en popüler yemek balık salamurasıymış. Böylece tuzlu salamurayı yiyenler sudan kana kana içerlermiş.

Sebzeli balkabağı çorbası

Balkabağının kabuklarını soyup çekirdeğini temizleyin. Yeşil kısımlarını da kesip attıktan sonra kuşbaşı formunda doğrayıp büyük boy bir tencereye koyun.

Patatesi ve soğanı soyup dörde bölerek sarmısakları ise soyup ikiye bölerek yemeğe katın.

Sebzelerin üzerine 10 su bardağı soğuk ya da ılık tavuk suyu koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Tuz ve karabiberi serpiştirin. Yemeği, orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar, 25-30 dakika pişirin.

Ocaktan alıp henüz sıcak haldeyken el blender’ıyla ezerek püre haline getirin. Üzerine hazır süt kremasını veya sadece sütü ekleyin.

Çorbayı tekrar ocağın üzerine koyup sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocaktan alın. Sıcak haldeyken üzerine kırmızı pul biberi serpiştirip incecik kıyılmış maydanozu ekleyin. (Bu çorbada tulum peyniri de kullanabilirsiniz.)

Tarhana gibi boza kıvamında olacak çorbayı sıcak sıcak servise sunun. Ayrıca balkabağı çorbasının hafif tatlı bir tadı olduğu için bol baharat katılması uygundur.

Mutlaka deneyin: 1 su bardağı dondurulmuş karidesin üzerine 2 yemek kaşığı soya sosu ekleyin. Karışımı tavaya aktarıp orta ısılı ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Soyalı karidesi pişen çorbaya katıp ikram edin. Bu orijinal çorbanın tadına bayılacaksınız.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

- 500-600 gr balkabağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 diş sarmısak

- 1 adet orta boy patates

- 10-12 su bardağı ılık tavuk suyu

- 2 çay kaşığı tuz, karabiber

- 1 küçük paket (200 ml) hazır süt kreması (1 su bardağı süt de kullanabilirsiniz)

- 1 demet maydanoz

- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber