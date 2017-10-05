Ceset yiyen ayı yeniden ortaya çıktı!

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Turplar Mahallesinde 90 gün önce yakalandığı bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Hasan Küçük'ün mezarı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından tahrip edilmiş olduğu görüldü. Mezarı baş kısmından açmak isteyen ayı, mezarı kazarken yoldan geçen araçlardan korkarak kaçtı. Mezarı açmak isteyen ayının mezarın etrafında ayak izlerine ve pençelerine rastlandı. Mezarın üzeri, ayının tekrar mezara gelme ihtimali üzerine dikenli tellerle örtülerek mezar korunmaya çalışıldı. Mezarlığın etrafında bulunan tellerinde koparıldığı görüldü.

Seydiler'de ikamet eden Ahmet Öcal, üç ay önce vefat eden Hasan Küçük'ü ilçeye iki kilometre uzaklıkta yer alan Turplar Mahallesindeki aile mezarlığına defnettiklerini belirterek, “İlçemizde ve bazı köylerimizde daha önceden olduğu gibi yine yeni gömülmüş cesetlere kokusundan ötürü ayı gelmektedir. Bizimde üç ay önce defnettiğimiz Hasan Küçük'ün mezarına ayı gelmiş, mezarlığın tam yolun kenarında olduğu için yoldan geçen araçlardan korkarak mezarı açmadan bırakıp gitmiştir. Ama tekrardan koku sebebiyle bu ayının yeniden geleceğini düşünüyoruz. Hayvanlar illa ki sevilir, bütün hayvanları sevmek lazım yalnız zararlı hayvanları da devletimiz tarafından veya yetkililerimiz tarafından bir önlem alınması gerekiyor. Bizim bu yöremizde 3 tane ayı olduğu tahmin ediliyor. Bu ayıları gören arkadaşlarımız var. Ayıların mezarları açması noktasında yetkililerimizden yardım bekliyoruz” dedi.

Daha öncede Seydiler'de ve Ağlı'da ayının mezar açıp ceset yediğini hatırlatan Ahmet Öcal, “Daha öncede Seydiler'in ve Ağlı'nın bazı mahallelerinde ayılar, mezardan ceset çıkartıp parçaladıktan sonra yemişlerdi. Daha öncede buna benzer olaylar başımıza geldiği için tedirgin oluyoruz. Bilindiği üzere mezarlar hemen yapılmıyor, mutlaka iyi bir mezarın yapılabilmesi için gömüldükten sonra üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekiyor. Onun için biz, bu konu hakkında yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Ayının mezara ulaşabilmek için mezarlığın etrafındaki telleri parçaladığını söyleyen Ahmet Öcal, şöyle konuştu: “Ayı, mezara ulaşabilmek için telleri parçalamış ve mezarın başına gelerek mezarı açma teşebbüsünde bulunmuş. Mezarı açamadan buradan geçen araçlardan korktuğu içinde bırakıp gitmiş. Cenaze sahiplerini de uyarmak istiyoruz, bu tür olaylar tekrar yaşanabilir. Gördüğünüz üzere mezar yapılmadığı sürece ayıların, yeni gömülmüş mezarlara gelme ihtimali yüksek. Çünkü ayılar, kokusundan olsa bu mezarları bulabiliyor. Ayrıca bizim mezarlığımızın üzerinde meyve ağacı da bulunuyor. Sadece mezara değil meyve ağaçlarına da ayılar gelebilir. Meyve ağaçlarına gelen ayılar, yeni gömülmüş ve kazma ihtimali yüksek mezarları da açıp cesedi çıkarma ihtimali yüksek oluyor.”