Cesedin yerini değiştirirken yakalanmıştı! Korkunç ifadeler

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın birinci duruşmasına tutuklu sanık Ercan Taşdemir ile tutuksuz sanıklar Hasan Aksoy, Şahin Y., Süleyman D., Sami Ç., Musa K. ve Ömer M. katıldı. Öldürülen Betül Türkmen’in 10 yaşındaki kızı G.A., babası Ekrem Türkmen ve annesi Gülten Türkmen de duruşmaya katıldı. Ercan Taşdemir duruşmada yaptığı savunmada, "Olay günü Betül ile buluştuk. Arkadaşım olan Hasan Aksoy’un evine gittik. Burada hep birlikte alkol ve uyuşturucu aldık. Tüfeği Hasan’ın omzuna koydum ve Betül’ü, ’Kahpeleri bu dünyada yaşatmayacağız’ diyerek vurdum. Sonrasında Hasan’dan evinin anahtarını alarak beraber evden ayrıldık. Suç aleti tüfeği ve sevgilimin çantasını delilleri yok etmek için parçaladım. Cinayetten 2 gün sonra eve geldim ve cesedi arabamla taşıyarak boş araziye gömdüm" dedi. Sanık Hasan Aksoy ise savunmasında, "Cinayet sonrası Ercan evimin anahtarını benden aldı. 2 gün sonra eve geldiğimde her yer tertemizdi" diye konuştu.

Davada tanık olarak dinlenen Ercan Taşdemir’in cezaevi arkadaşı Soner Pamuk Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı mahkemede "Ercan ile birlikte cezaevinde yattık. Bana işlediği cinayeti anlattı" dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda davayı ileri bir tarihe ertelerken tutuksuz yargılanan Hasan Aksoy’un tutuklanmasına karar verdi.