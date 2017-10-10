CERN’in sanayisi TOBB’dan sorulacak



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CERN’in, 2010 yılından itibaren genişleme politikasını yürürlüğe aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, CERN’de 22 ülkenin tam üye, 3 ülkenin tam üyelik yolunda ortak üye, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ise ortak üye statüsünde yer aldığını anlattı.

600 MİLYON DOLARLIK ALIMI VAR

Hisarcıklıoğlu, Avrupa’da ödül alan Satın Alma Prosedürleri ve Grubuyla, şeffaf ve rekabetçi bir ortam sunan CERN’in, yılda ortalama 600 milyon dolara ulaşan mal ve hizmet alımı yaptığını belirterek, “Alımlarında hazırlanan detaylı ve zorlu teknik şartnamelerle yüksek düzeyde değerlendirme kriterleri arayan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, teknoloji ve bilgi birikimleriyle kalite ve ürünlerini ön plana çıkaran Türk firmalarının da ilgisini çekiyor. TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisi de bu noktada Türkiye’deki firmaların ihale süreçlerine katılım koordinasyonunu sağlıyor ve ihale süreçlerine ilişkin destek veriyor” diye konuştu.

CERN’de, Türkiye’yi temsil eden TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisinin bir ilke imza attığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanlık Özel Müşaviri ve Türkiye CERN Sanayi İrtibat Temsilcisi Kızıltoprak’ın, yapılan seçimler neticesinde CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanlığına seçildiğini söyledi.

173 TÜRK ARAŞTIRMACI VAR

Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisini ve Kızıltoprak’ı tebrik ederek, “Yüksek enerji fiziği alanında yürüttüğü araştırmalar ve kullandığı teknolojilerle dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan CERN’de kazanılan ihaleler, Türk sanayicilerinin yetkinliklerini ispat etmeleri ve markalarını duyurabilmeleri açısından son derece önemli. Bu görev, CERN’de başarılı işler yaptığımızın göstergesidir. TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN ihale süreçlerinde her aşamada sanayicilerimizin yanındadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde, Türkiye’deki kurum ve üniversitelerden 131 kişi ve yurt dışındaki üniversite veya kurumlarda çalışan 42 Türk’ün araştırma yaptığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu sayının daha da arttırılması ve sürdürülen çalışmaların ülkeye katma değer yaratması gerektiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu merkezde, sürdürülebilir başarı için oradaki insan gücünü arttırmanın ve bu noktada kamu kurumlarıyla birlikte kolektif adımlar atılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanlığına seçilen Kızıltoprak’ın 2 yıllık görev süresinin çok iyi değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.