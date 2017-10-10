Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>CERN’in sanayisi TOBB’dan sorulacak

CERN’in sanayisi TOBB’dan sorulacak

Hürriyet Haber
10.10.2017 - 12:53 | Son Güncelleme:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanlığı’na TOBB temsilcisi Hakan Kızıltoprak’ın seçildiğini bildirerek, “Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde, sürdürülebilir başarı için oradaki insan gücünü arttırmak ve bu noktada kamu kurumlarıyla birlikte kolektif adımlar atmak çok önemli” dedi.


TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CERN’in, 2010 yılından itibaren genişleme politikasını yürürlüğe aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, CERN’de 22 ülkenin tam üye, 3 ülkenin tam üyelik yolunda ortak üye, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ise ortak üye statüsünde yer aldığını anlattı.

600 MİLYON DOLARLIK ALIMI VAR

Hisarcıklıoğlu, Avrupa’da ödül alan Satın Alma Prosedürleri ve Grubuyla, şeffaf ve rekabetçi bir ortam sunan CERN’in, yılda ortalama 600 milyon dolara ulaşan mal ve hizmet alımı yaptığını belirterek, “Alımlarında hazırlanan detaylı ve zorlu teknik şartnamelerle yüksek düzeyde değerlendirme kriterleri arayan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, teknoloji ve bilgi birikimleriyle kalite ve ürünlerini ön plana çıkaran Türk firmalarının da ilgisini çekiyor. TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisi de bu noktada Türkiye’deki firmaların ihale süreçlerine katılım koordinasyonunu sağlıyor ve ihale süreçlerine ilişkin destek veriyor” diye konuştu.

CERN’de, Türkiye’yi temsil eden TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisinin bir ilke imza attığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanlık Özel Müşaviri ve Türkiye CERN Sanayi İrtibat Temsilcisi Kızıltoprak’ın, yapılan seçimler neticesinde CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanlığına seçildiğini söyledi.

173 TÜRK ARAŞTIRMACI VAR

Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisini ve Kızıltoprak’ı tebrik ederek, “Yüksek enerji fiziği alanında yürüttüğü araştırmalar ve kullandığı teknolojilerle dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan CERN’de kazanılan ihaleler, Türk sanayicilerinin yetkinliklerini ispat etmeleri ve markalarını duyurabilmeleri açısından son derece önemli. Bu görev, CERN’de başarılı işler yaptığımızın göstergesidir. TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi, CERN ihale süreçlerinde her aşamada sanayicilerimizin yanındadır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde, Türkiye’deki kurum ve üniversitelerden 131 kişi ve yurt dışındaki üniversite veya kurumlarda çalışan 42 Türk’ün araştırma yaptığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu sayının daha da arttırılması ve sürdürülen çalışmaların ülkeye katma değer yaratması gerektiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu merkezde, sürdürülebilir başarı için oradaki insan gücünü arttırmanın ve bu noktada kamu kurumlarıyla birlikte kolektif adımlar atılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanlığına seçilen Kızıltoprak’ın 2 yıllık görev süresinin çok iyi değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Etiketler: CERN , TOBB , Rifat Hisarcıklıoğlu
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri