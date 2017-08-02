CERN’in 4 ihalesini Türk firmaları aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan yazılı açıklamada, CERN ihalelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Türk firmalarının ihale pazarından daha fazla pay alabilmesi için ihale süreçlerine katılımda koordinasyonu sağlamak üzere TOBB bünyesinde kurulan CERN Sanayi İrtibat Ofisinin çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi. Atom altı parçacık fiziği konusunda bilimsel araştırmalar ve buluşlar yapan CERN’in, 2026 yılına kadar devam edecek büyük altyapı çalışmaları ve ekipmanlarda yapılacak değişiklikler için düğmeye bastığına işaret edilen açıklamada, 2017’de geçen yıla oranla açılan ihale ve alımların sayısında yüzde 100 artış kaydedildiği bildirildi.

KİMLER KAZANDI?

Açıklamaya göre, Kayseri’den Gözüküçük Makina geçen mart ayında, CERN için özel olarak imal edilecek 3 farklı tipte ve toplam 4 bin 480 adet hassas koruma kalkanını ilk numune ve süreç onaylarını başarıyla geçerek teslim etti. Üretiminin yüzde 75’ini Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç eden Gözüküçük Makina, yerli iş gücü ve son teknoloji üretim makineleri kullanarak enerji, elektrik, elektronik, medikal ve makine sektörlerine metalden mamul hassas parçalar imal ediyor.

İstanbul merkezli Mistel Kablo ise 8 firmayı geride bırakarak Esnek Bara ihalesini kazandı. Firma, 5 farklı tipte 19 bin siparişin teslimatını haziran ayında yaptı.

Haziranda sonuçlanan 2 ayrı ihalede rakiplerini geride bırakan EGE/GEMA Endüstriyel Kontrol ve ASAŞ Alüminyum, ALICE deneyindeki dedektör soğutma sisteminde kullanılacak hassas kontrol valfleriyle Super Proton Synchrotron (SPS) hızlandırıcısında yer alan radyo frekans koaksiyel kablo takımları için özel alüminyum tüplerin teslimine hazırlanıyor. Prototiplerin CERN onayından sonra, seri imalatları ve teslimatları yapılacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇİN CERN BİR FIRSAT

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin CERN’e ortaklığıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını belirterek, yüksek teknolojiye sıçrama yapmak için Merkezin bir fırsat olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, daha çok Türk firmasının ihalelere başvurmasını beklediklerini, TOBB olarak bu sürece yoğunlaşacaklarını kaydetti.