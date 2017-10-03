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    CERN uzmanları Türkiye’de buluşuyor

    Hürriyet Eğitim
    03.10.2017 - 16:24 | Son Güncelleme:

    CERN üyesi veya asosiye üyesi ülkelerin yer aldığı ‘Restricted ECFA’, Türkiye’ye ilk ziyaretini 6-7 Ekim’de yapıyor. Hızlandırıcı ve yüksek enerji fiziğinin Türkiye ve Avrupa’daki en önemli uzmanları, 6 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’nde bir araya gelecek, Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarını mercek altına alarak teknoloji üretimini ve yatırımlarını inceleyecek. Ardından 7 Ekim’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenecek kapalı oturumda detaylı değerlendirme yapacak.

    Parçacık Hızlandırıcı Fiziği ve ilgili alanlardaki çalışmalarda Avrupa Birliği’nin uzun dönem stratejilerini belirleyen, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile üyelik bağı olan ülkelerden temsilcilerin yer aldığı ECFA’nın (The European Committee for Future Accelerators) bir alt kurulu olan ‘Restricted ECFA’, 6-7 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret ediyor. Boğaziçi Üniversitesi, RECFA heyetinin Türkiye’de gerçekleştireceği açık oturuma, İstanbul Bilgi Üniversitesi ise kapalı oturuma ev sahipliği yapacak.

    GÜNCEL ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK

    6 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi’nde parçacık fiziği alanında Avrupa’nın ve Türkiye’nin en önemli uzmanlarının katılacağı bir açık oturum gerçekleştirilecek. Açık oturumda Türkiye’de parçacık fiziği ve ilgili alanlarda sürdürülen çalışmalar değerlendirilecek; bu alandaki bilimsel çalışmalar, altyapı imkânları, insan kaynağı yatırımları ve toplum-sanayi etkileşiminden teknolojik kazanımlara kadar farklı başlıklarda Türkiye’deki durum RECFA üyelerine sunulacak. 7 Ekim’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yapılacak olan kapalı oturumda ise RECFA üyeleri Türkiye hakkındaki ön değerlendirmesini gerçekleştirecek.

    2006’dan bu yana CERN / LHC ATLAS Deneyi’nde görev alan ve 2011’den beri deneye Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi şemsiyesi altında katılan bilim insanlarının yer aldığı ekibin liderliğini üstlenen Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erkcan Özcan, söz konusu toplantıda Türkiye’nin Avrupa’da hızlandırıcı teknolojisi alanında yapılan çalışmalara nasıl entegre olacağı, CERN’ün geleceğinin de ele alınacağı farklı başlıkların masaya yatırılacağını belirtti.

    İŞBİRLİĞİ FIRSATI

    Türkiye’nin parçacık fiziği alanında CERN çatısı altında yürüttüğü çalışmaların 1954’e dek uzandığını anımsatan Erkcan Özcan, Türkiye’nin 2015’te CERN’e asosiye üye statüsü almasıyla birlikte CERN ile ortak projeler geliştirmek adına önemli bir adım atıldığını belirtti. Yüksek enerji fiziği alanında kullanılan hızlandırıcıların üretiminde Türkiye açısından CERN başta olmak üzere bu alanda önemli işbirliği fırsatları olduğuna dikkat çeken Erkcan Özcan, bu toplantıyla Türkiye’nin potansiyelinin ortaya konularak parçacık fiziğinin çeşitli alanlarında alabileceği aktif rolün gündeme geleceğini belirtti.

    Boğaziçi Üniversitesi’nin RECFA heyetinin Türkiye’de gerçekleştireceği ilk etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade eden Prof. Dr. Erkcan Özcan toplantıya Türkiye’den ve Avrupa’dan deneysel parçacık fiziği üzerine çalışan uzmanların yanı sıra TÜBİTAK ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden, Türk Fizik ve Astronomi derneklerinden de temsilcilerin katılmasını da beklediklerini ekledi.

     

     

     

     

    Etiketler: CERN , Boğaziçi Üniversitesi , uzman
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