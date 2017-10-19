Çerkezköy'de fabrikada asit tankı devrildi: 9 yaralı

İddiaya göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 1. Sokak’ta faaliyet gösteren bir fabrikada akşam saatlerinde sülfürik asit dolumu esnasında tanker devrildi. Asidin etkisiyle 2'si ağır olmak üzere 9 işçi yaralandı. Yaralılar, kimyasal maddeye dayanıklı özel kıyafet giyen ekipler tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerin bazılarının vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Olayın ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri geniş önlemler aldı. Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan de olay yerine gelerek bilgi aldı.