Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Çerkezköy'de fabrikada asit tankı devrildi: 9 yaralı

    Çerkezköy'de fabrikada asit tankı devrildi: 9 yaralı

    İHA
    19.10.2017 - 20:44 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada asit kazanının devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı.

    İddiaya göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 1. Sokak’ta faaliyet gösteren bir fabrikada akşam saatlerinde sülfürik asit dolumu esnasında tanker devrildi. Asidin etkisiyle 2'si ağır olmak üzere 9 işçi yaralandı. Yaralılar, kimyasal maddeye dayanıklı özel kıyafet giyen ekipler tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerin bazılarının vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

    Olayın ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri geniş önlemler aldı. Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan de olay yerine gelerek bilgi aldı.

    Etiketler: Patlama , iş kazası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri