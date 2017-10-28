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    Ceres'in kabuğu geçmişteki okyanusun yansıması

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 18:15 | Son Güncelleme:

    Güneş sistemindeki en büyük cüce gezegen Ceres'te bir zamanlar okyanus olabileceği bildirildi.

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Dawn misyonundan edinilen bilgiler doğrultusunda yürütülen iki araştırma, Ceres'in kabuğunun geçmişte ve muhtemelen yakın geçmişte meydana gelen jeolojik aktiviteye maruz kalan hitrat madde, tuz ve buz karışımı olduğunu keşfetti. 

    Cüce gezegenin kabuğunun, tarihte burada var olan okyanusu yansıttığını ifade eden bilim adamlarının ilk çalışmayı temel alarak yaptığı ikinci araştırma, Ceres'in sert kabuğunun altında kolaylıkla biçim değiştirebilen, daha yumuşak bir katman bulunduğu izlenimi uyandırdı. 

    Bilim adamları, bu katmanın da okyanustan arta kalan suya işaret edebileceğine dikkati çekti. 

    Dawn projesinde görevli bilim adamı Julie Castillo-Rogez, "Ceres'in, geçmişte sıvı halde, muhtemel ve yer altında hala biraz suya sahip, karmaşık, dinamik bir dünya olduğuna ilişkin durmadan bir şey öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

    NASA'nın Jet İtici Güç Labroratuvarı'nda görevli bilim adamı Anton Ermakov liderliğinde yapılan ilk araştırmanın sonuçlarının "Journal of Geophysical Research: Planets", Harvard Üniversitesinden Roger Fu'nun önderliğindeki ikincisinin "Earth and Planetary Science Letters" dergisinde yayımlandığı kaydedildi. 

    İlk araştırmada, Ceres'in yapısını hakkında bilgi edinmek amacıyla Dawn misyonunun elde ettiği biçim ve çekim veri ölçümlerinin kullanıldığı, ikincisinde Ceres'in kabuğunun yapısı ve gücünün tespit edilmeye çalışıldığı, ayrıca cüce gezegenin topografisine ilişkin derinlemesine inceleme yapıldığı belirtildi. 

    Etiketler: cüce gezegen , güneş sistemi
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