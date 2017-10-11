Çerçevesiz yeni Lumia telefonlar görüntülendi!

Windows 10 Mobile'ın ölüm haberinin ardından piyasaya sürülmemiş Lumia'larla ilgili haberler, sizde muhtemelen garip hisler uyandırıyor. Ancak Apple gibi firmalar, çerçevesiz telefonlarını tanıtmadan çok önce Microsoft, 2014'te kendi çerçevesiz telefonunu geliştiriyordu.

Cihaz hakkında geçen aylarda bilgi sahibi olmuştuk ancak Windows Central, Lumia 435 olduğu sanılan bir cihazın prototipini eline geçirmeyi başardı. Sitenin yaptığı inceleme, Microsoft'un çerçevesiz telefon modasını başlatmakla kalmayıp, bunu zamanında 200 dolara yapabileceğini gösteriyor. Lumia 435, modern akıllı telefonların aksine tamamen çerçevesiz değil ve alt kısmında bir "çene" kısmı bulunuyor. Bunun nedeni ise ön kameranın alt kısma taşınmış olması. Yine de 2014'teki bir telefon için yüzde 79'luk ekran-gövde oranı, zamanının en yüksek oranı.

Telefonun 5MP kamera, 4GB dahili depolama, 1GB RAM ve Snapdragon 200 işlemci gibi özellikleri ise orta seviyede. Microsoft'un bu tasarımı bize tanıttığı Lumia 435'te neden kullanmadığı ise bilinmiyor. Çerçevesiz tasarımın 200 dolarlık fiyat seviyesinde sunulması, Microsoft'a yüksek bir maliyet çıkarmış olabilir veya firma, köklü bir değişiklikten çekinmiş olabilir.