Cerattepe’den Ankara’ya 40 bin imza

Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı çevre mücadelesi yürüten yöre halkı bir aydır Artvin, İstanbul, Ankara, Bursa, Zonguldak, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, İzmir, Sakarya ve Sinop illerinde imza topluyordu. Artvin Çevre Platformu adına toplanan yaklaşık 40 bin imza bugün otobüslerle Ankara’ya gidecek grup tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

‘YAŞAM HAKKI TEHDİT EDİLİYOR’

Artvin Çevre Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, ildeki güzel doğanın başta Cerattepe olmak üzere vahşi bir saldırı altında olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Cerattepe yanında son zamanlarda verilen yüzlerce yeni maden ruhsatının, Artvin’i yaşanması mümkün olmayan bir kent haline getireceği görülmektedir. Maden işletmeleri, taş ocakları, HES’ler ve yeşil yol gibi doğayı tahrip eden çalışmalar Artvinlilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit etmektedir. Doğayı, endemik türler başta olmak üzere bir bütün olarak tehdit eden, insanların kültürlerine ve yaşam alanlarına kasteden, ekolojik sistemde onarılmaz yaralar açması bilim insanlarınca kanıtlanmış olan, ülkemiz ekonomisinden çok şirketlerin kâr sağlaması üzerine planlanmış çalışmalara karşı mücadele etmenin ülke ve çevre sevgisinin gereği olduğuna inanıyoruz.”