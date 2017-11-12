Cep'ten şikayette patlama yaşanıyor

AA muhabirinin, BTK verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ikinci çeyreğinde kuruma toplam 53 bin 48 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 31 bin 110 şikayetin geldiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,5 arttı.



En fazla şikayet yüzde 52 ile mobil hizmetler sektörüne oldu. Söz konusu şikayetlerin 27 bin 573'ü mobil, 19 bin 263'ü internet servis sağlayıcıları, 5 bin 34'ü sabit telefon, bin 109'u uydu platformu, 69'u kablo TV hizmetlerine yönelik yapıldı.



İkinci çeyrek itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine bin 871, sabit telefon hizmetine 459, mobil elektronik haberleşmeye 360, uydu platform hizmetlerine 259 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 58 tüketici şikayeti geldi.



Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın nisan-haziran dönemi itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 47,7'si faturalara ilişkin oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet yüzde 56,4 ile bağlantı sorunu konusunda yapıldı.



Uydu platformu hizmetinde ise aboneliğin feshi ve iptaliyle geçici olarak durdurulmasına ilişkin şikayetler öne çıktı. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 46'sına ulaştı.



Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin gelirken, bunun toplam şikayetlerdeki payı yüzde 71'i buldu.