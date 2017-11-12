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"Cep"ten ÅŸikayet yÃ¼zde 70,5 arttÄ±

ANKARA (AA) - ARÄ°FE YILDIZ ÃœNALÂ
12.11.2017 - 15:13 | Son GÃ¼ncelleme:

- Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumuna (BTK) nisan-haziran dÃ¶neminde gelen ÅŸikayet sayÄ±sÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 70,5 artÄ±ÅŸla 53 bin 48'e yÃ¼kseldi.

BTK verilerine gÃ¶re, bu yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde kuruma toplam 53 bin 48 ÅŸikayet iletildi. Åžikayet sayÄ±sÄ±, 31 bin 110 ÅŸikayetin geldiÄŸi geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 70,5 arttÄ±.
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En fazla ÅŸikayet yÃ¼zde 52 ile mobil hizmetler sektÃ¶rÃ¼ne oldu. SÃ¶z konusu ÅŸikayetlerin 27 bin 573'Ã¼ mobil, 19 bin 263'Ã¼ internet servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±, 5 bin 34'Ã¼ sabit telefon, bin 109'u uydu platformu, 69'u kablo TV hizmetlerine yÃ¶nelik yapÄ±ldÄ±.Â 
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Ä°kinci Ã§eyrek itibarÄ±yla 1 milyon abone baÅŸÄ±na ortalama internet servis saÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± hizmetine bin 871, sabit telefon hizmetine 459, mobil elektronik haberleÅŸmeye 360, uydu platform hizmetlerine 259 ve Kablo TV hizmetlerine yÃ¶nelik 58 tÃ¼ketici ÅŸikayeti geldi.Â 
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Mobil sektÃ¶rde en fazla tÃ¼ketici ÅŸikayeti faturalara iliÅŸkin gerÃ§ekleÅŸti. Bu yÄ±lÄ±n nisan-haziran dÃ¶nemi itibarÄ±yla toplam ÅŸikayetlerin yÃ¼zde 47,7'si faturalara iliÅŸkin oldu. Ä°nternet servis saÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± hizmetinde en fazla ÅŸikayet yÃ¼zde 56,4 ile baÄŸlantÄ± sorunu konusunda yapÄ±ldÄ±.Â 
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Uydu platformu hizmetinde ise aboneliÄŸin feshi ve iptaliyle geÃ§ici olarak durdurulmasÄ±na iliÅŸkin ÅŸikayetler Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶z konusu ÅŸikayet, toplam ÅŸikayetlerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 46'sÄ±na ulaÅŸtÄ±.Â 
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Sabit telefon hizmetinde ise en fazla ÅŸikayet baÄŸlantÄ± sorununa iliÅŸkin gelirken, bunun toplam ÅŸikayetlerdeki payÄ± yÃ¼zde 71'i buldu.Â 
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