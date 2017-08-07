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‘Cep’ten konuşmada Avrupa lideriyiz

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 22:15Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 22:15

TÜRKİYE aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa’da liderliğini ilan etti.

Ajans Press Medya Takip Merkezi’nin incelemesine göre Türkiye’de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi. Bu oranın rakamsal değeri ise 74.5 milyon vatandaş oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23.5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45.7 milyona ulaştı.

EN ÇOK ALMANYA’YI ARADIK

Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62.1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Türkiye’de vatandaşların en çok aradığı kısa numara hastane randevularında kullanılan 182 olurken vatandaşların en çok aradığı ülke ise Almanya oldu. Avrupa’da mobil kullanım süresinde Türkiye liderliği göğüslerken, Türkiye’yi sırasıyla Fransa, İsveç ve Norveç takip etti.

Etiketler: Ajans Press Medya Takip Merkezi , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu , gazetehaberleri
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