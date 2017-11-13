Cepten gıda takibi başlıyor

İlk aşamada, takviye edici gıdalar, bal, enerji içecekleri, siyah çay, bitkisel sıvı yağlar, bebek mamaları ve ek gıdalarda uygulanacak sistemin temeli, gıda ürünlerine yapıştırılacak tek kullanımlık etiketlere dayanıyor. Böylece tüketiciler, gıda maddelerine ilişkin bilgileri internet, mobil uygulamalar, SMS ve otomatik sesli yanıt sistemiyle öğrenebilecek. Tüketiciler, satın aldıkları ürün üzerindeki etiketi sorgulayarak, ürünün kim tarafından üretildiğini ya da ithal edildiğini, ne zaman üretildiğini, son kullanma tarihinin geçip geçmediğini ürünlerin zorunlu etiket bilgilerini ve ürün hakkındaki özel uyarıları görebilecek.

AHİLİK KESİNTİSİ BAŞLIYOR

Esnaf, 1 Ocak 2018’e ahilik fonu kesintisiyle girerken, birçok işletmenin çalışanlar için aldığı 100 TL’lik asgari ücret desteği de, yeni bir düzenleme yapılmazsa, sona erecek. Geçtiğimiz yıl çıkarılan yasayla kurulan ve “esnaf için işsizlik sigortası” olarak bilinen ahilik fonunun ödemeleri, 2018 yılı başı itibariyle başlayacak. Esnaftan yeni dönemde yapılacak kesinti tutarları, asgari ücrete göre şekillenecek. Ödenecek primlerin yüzde 2’si sigortalılardan alınacak, yüzde 1’i de devlet payı olacak. Buna göre, 2017 yılı asgari ücreti, çerçevesinde esnaflardan yapılacak aylık ahilik fonu kesintisi 35.55-266.62 TL arasında değişecek.

‘ASGARİ’ DESTEK BİTİYOR

İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin, 2018 yılında sürüp sürmeyeceği de henüz bilinmiyor. Yeni bir düzenleme yapılmazsa, asgari ücret desteği 2018 yılında uygulanmayacak. 2016 yılı itibariyle uygulamaya giren asgari ücret desteği, ilk yıl brüt 2 bin 550 TL’ye kadar olan ücretler için, aylık 100 TL olarak belirlenmişti. Geçen yıl Aralık ayı sonunda çıkarılan bir düzenlemeyle de yasaya geçici bir madde eklenmiş ve uygulama 2017 yılı için de devam etmişti. Buna göre, halen aylık 3 bin 300 TL’ye kadar olan ücretlerde, işverenlere 100 TL destek veriliyor. Uygulama, yeni yıla kadar da sürecek.