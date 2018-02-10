‘Cep’te yerli savaşı

AKILLI telefonlar konusunda yabancılar kadar artık yerli şirketler de kendilerini kanıtlamış durumda. Hatta birçok özellik bakımından Türkiye’deki tüketicilerin dikkatini daha fazla çekmeye başladılar. Bunu çok net bir şekilde satış rakamlardan görebilmek mümkün. 2016 yılında Türkiye’de yaklaşık 12 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleşti. Yerli markalar bu pazardan yaklaşık yüzde 20 pay aldı. 2017’de yerli markalar paylarını arttırmayı başardı ve toplam pazarın yaklaşık yüzde 25’ine hakim oldu. 2018 ise yerli markalar açısından vites büyütme yılı. Yerli şirketler, Türkiye’deki pazardan bu yıl yüzde 30-35’lik pay almak istiyor. Ortaya konan bu iddiayı da tüketicilere sunulan modellerden görebilmek mümkün. Yabancı markalarda olmayan özellikleri kendi modellerine entegre eden yerli şirketler, şimdiden tüketicilerin dikkatini çekmeye başladı. Biz de bu hafta yerli markaların tüketicilere sunduğu dikkat çeken modelleri bir araya getirdik.

DÖRT KAMERALI TELEFON

CASPER, akıllı telefonlardaki iddiasını ‘VIA F2’ ile sürdürüyor. Modelde önde ve arkada ikişer kamera var. 20 + 8 Megapiksel çift ön kamera ile birlikte 120 dereceye kadar geniş açılı selfie fotoğraflar çekilebiliyor. 13 + 5 Megapiksel çift arka kamerası ile profesyonel bokeh deneyimi sunuyor. Bokehli fotoğraflar seçtiğiniz odağı net yapıyor, arka planı ise bulanıklaştırıyor. Modelin diğer özellikleri arasında, 6.0 inçlik ekran geliyor. Çerçevenin sıfıra yakın tasarlandığı model, 18:9 görüntü formatında yüzde 17’ye kadar daha fazla ekran alanı sağlıyor. 2.5 GHz’lik 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan modelde 4 GB RAM yer alıyor. Bu da en güncel oyunların ve uygulamaların rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. Casper VIA F2 64 GB dahili hafıza ile geliyor. 2 bin 299 TL

ANDROID’İN EN GÜNCELİ

GENERAL Mobile, Google’ın ekonomik ve yüksek performanslı akıllı telefonları sunduğu Android One için yeni bir model daha geliştirdi. ‘GM 8 Android One’ adındaki yeni model, 18:9 oranındaki yeni görüntü formatı sayesinde daha geniş bir ekran tasarımına sahip. 13 MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede selfie deneyimi sunan GM 8 Android One’ın hem ön hem arka kamerasında portre modu yer alıyor. Bu sayede fotoğraflara alan derinliği verilebiliyor. Anlık çeviri özelliğine sahip ‘G-Board’ klavyeyi dahili olarak kullanıcılara sunan ‘GM 8 Android One’, yazışmalarda 42 dilde anında çeviri yapıyor. Model iki farklı kapasiteyle sunuluyor. Bu modellerinden birinde 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alırken, diğer seçenekte 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza özellikleri bulunuyor. 999 TL

ARKADAŞINIZLA ŞARJINIZI PAYLAŞIN

VESTEL, akıllı telefon ailesi olan Venus’e yeni bir model daha ekledi. ‘Venus V4’ adındaki modelde ilk göze çarpan özellik 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olması. Model, bu özelliği enerji paylaşımıyla destekledi. Kullanıcılar, aralarında şarjları paylaşabilecek. Örneğin; arkadaşınızın şarjı azaldı kablonun bir ucunu kendi telefonuza, diğerini de arkadaşınızın telefonuna takarak şarjınızı paylaşabileceksiniz. Venus V4, 720p çözünürlüklü 5.5 inç ekrana sahip ve Android Nougat 7.0 işletim sistemi yer alıyor. 1.25 GHz hızındaki dört çekirdekli işlemciden ve 3 GB RAM’den güç alan telefonun dahili depolama kapasitesi ise 32 GB. MicroSD kartlarla hafızası 64 GB’a kadar artırılabilen telefonda FM radyo özelliği de bulunuyor. Telefonun arkasında 4’lü LED flaşlı 13 mega-piksel kamera, önde ise 5 megapiksel kamera yer alıyor. 1.099 TL

OYUN DÜNYASI

HAYALET NİŞANCI

ASKERİ oyun merakları için ‘Sniper Ghost Warrior 3’ satışa çıktı. Düşman hatlarının ötesine bir askeri canlandıracağınız oyunda, acımasız bir görevle karşı karşıya kalacaksınız. Oyun PS4’te yer alıyor. 250 TL

HAFTANIN TRENDİ

TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKTI

GELİŞTİRDİĞİ teknolojiler ve tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başaran Dyson, yeni nesil saç kurutma makinesi ‘Supersonic’i Türkiye’de satışa sundu. Üfleme pervanelerinin görünmediği yeni model, daha az ses çıkarıyor ve kullanıcıların saçını koruyor. 2 bin 199 TL

UYGULAMA

UYKUYU HATIRLATIYOR

Daha iyi uyumak için yardıma ihtiyaç duyanlar için geliştirilen ‘Pillow’, uyku konusunda kullanıcılara akıllı bir asistanlık yapıyor. Kullanıcılar, kahve içme, kitap okuma, TV izleme gibi aktivitelerini uygulamaya not olarak en ideal uyku saatine ulaşıyor. Ücretsiz