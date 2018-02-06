Cepheye destek

Kilis’te gün boyu ve geceleri aralıksız kent merkezinden, top atışları ve Türk savaş uçaklarının bombardıman sesleri duyuluyor. Kilisli kadınlar bir yandan gece gündüz cephedeki Mehmetçiğe soğukta üşümesinler diye atkı, eldiven, bere örerken diğer yandan içliköfte, sarma, dolma ile 2 ay boyunca taze kalabilen kerebiç kurabiyesi hazırlayıp her gün cepheye gönderiyor.

‘Şefkat Timi’ adı verilen gruplarda Kilisli kadınlarla birlikte Suriye’den göç eden kadınlar da çalışıyor. Kilis Belediyesi’nin önce 30 kadınla başladığı ‘Şefkat Timleri’ndeki gönüllü kadın sayısı 130’a ulaşmış. Grupta yer alan Hilal Özdemir, “Her gün dualarımızı katarak yaptığımız yemek ve atkı-berelerimizi onlara ulaştırıyoruz. En son roket merkezimizin çok yakınımıza düştü” dedi.