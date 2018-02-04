Cephede hayat verenler

Sınırdaki hastanelerde, kurulan sahra çadırında, gerektiğinde 7 gün 24 saat çalışan doktorlar, cephelerden gelen yaralılara anında müdahale ediyorlar.



Türkiye’nin farklı illerinden geçici görevle sınır hattına gönderilen, özellikle cerrahi alanında uzman doktorlar, yaşadıklarını, duygularını Hürriyet’le paylaştılar. Ekip elemanları, Zeytin Dalı harekâtının başladığı sabah İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden sınır hattına geldiler. Bu ekipte yer alan cerahlardan 17’si de Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde görev yapmaya başladı. Cerrahlar duygularını şöyle anlattılar:



Prof. Dr. Aydın Karakuzu: Mehmetçiğimiz cephede savaşırken biz sağlıkçılar da burada vatani görevimizi yapıyoruz. Burada söz konusu vatansa gerisi teferruattır.



Doç. Dr. Çetin Murat Songür: Mehmetçiğimiz cephede bizim huzurumuz, güvenliğimiz, ülkemizin bekası için çatışırken cephenin gerisinde de olsa onlarla birlikte olmak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmanın gururunu yaşıyorum.



Doç. Dr. Elvin Kesimci: Mehmetçiğimizin yanında olmaktan gurur duyuyorum. Biz bunun eğitimini almış insanlarız. Okullar tatil olmuştu, oğlumla zaman geçirecektim ama bu görev gelince seve seve oğlumu, ailemi bırakıp buraya geldim.



Uzman cerrah Mehmet Kılıç: Gelen yaralı Mehmetçiğimizin duruşu, vatan sevgisini görünce onların yanında bulunmaktan, onları tedavi etmekten gurur duydum. Bir an önce yaraların sarılıp cepheye dönmek istiyorlar. Yaralı bir Mehmetçiğimiz, ‘Hocam bir an önce yaralarımı sarın, cepheye, arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum’ diyor. Bu kadar gurur duyulacak bir ordumuz, askerimiz var.



Uzman cerrah Hüseyin Sezer: Mehmetçiğimizin yanında olmak, onlara yardımcı olmak gurur verici. OSÖ’cuların da bize, bu ülkeye sevgileri var. Buraya yaralı gelen bir OSÖ mensubunu tedavi ettiğimde bize, ‘Bir terörist, bir PKK’lı öldürmeden yaralandım. Bu içimde yara kaldı. İyileşip cepheye gitmek istiyorum’ dedi. Çoğu gariban, savaş mağduru olmuş insanlar.



Genel cerrah Ufuk Utku Göktüğ: 2 aylık bebeğimi bırakıp geldim. Burada Mehmetçikle olmak, onlara destek olup, moral vermek kadar gurur verici bir şey yok.







Türkiye’nin değişik illerinden sınır hattına giderek Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde görev alan cerrahlar: Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Doç. Dr. Çetin Murat Songür, Doç. Dr. Elvin Kesimci, uzman cerahlar Emre Cemal Gökçe, Gıyas Ayberk, Murat Sait Seçkin, Faruk Çoşkun, Murat Kalın, Ufuk Utku Göktüğ, Hüseyin Fatih Sezer, Mehmet Sait Ersöz, Mehmet Kılıç, Selim Şakir Erkmek Gülhan, İsmail Selçuk, Ahme t Fırat, Engin Çetin Kaya, Kemal Andıç.