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    Cephanelik patlaması: Komutanlara ceza çıktı

    AA
    09.01.2018 - 00:37 | Son Güncelleme:

    AFYONKARAHİSAR'da 5 Eylül 2012 tarihinde Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası 4’üncü Mühimmat Bölge Komutanlığı 41’inci Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki cephanelikte patlamaya ilişkin davada dün karar çıktı.

    25 askerin şehit düştüğü, 8’i asker 11 kişinin yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık eski Üsteğmen Tuncay Aydın ile şehit yakınları ve avukatları katıldı. Vareste tutulan tutuksuz sanıklar Binbaşı Ali Duran ve emekli Albay Veysel Özbay ise duruşmaya katılmadı.

    SAVCIDAN EN AĞIR CEZA TALEBİ

    Savcı, mahkemeye sunduğu mütalaada, ‘bilinçli taksirle ölüm ve yaralamaya neden olma’ suçlamasıyla açılan davada, sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır cezayı almalarını talep etti. Sanık avukatları ise önceki yazılı beyanlarının geçerli olduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Sanık Tuncay Aydın savunmasında, patlama öncesinde mühimmat taşıyan askerleri sürekli uyardığını ileri sürdü. Patlamayla ilgili kendisinin herhangi bir suçu olmadığını savunan Aydın, beraatini istedi.

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan sanıklar Özbay ve Duran’a 16 yıl, Aydın'a ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

    SANIKLARA İYİ HAL İNDİRİMİ

    Sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulunduran heyet, Özbay ve Duran’ın cezasını 13 yıl 4’er aya, Aydın’ın cezasını da 6 yıl 8 aya indirdi.

    ‘CİĞERİM YANIYOR’

    MAHKEME heyetinin kararını açıklamasının ardından, salonda bulunan şehit annesi Satı Ergenç fenalaştı. “Ciğerim yanıyor” diyerek gözyaşı döken anneyi, salonda bulunanlar sakinleştirdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , cephanelik
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