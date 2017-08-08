Cep telefonuna TRT zammı

TEKNOLOJİK ürünlerden alınacak TRT payları dün Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlendi. Buna göre, geçen yıl gelen cep telefonlarına getirilen yüzde 6 bandrol payı yüzde 50’den fazla artırılarak yüzde 10’a çıkarıldı. Bandrol payındaki artışları firmalar fiyatlara yansıtmaya karar verirse, kısa süre içinde teknolojik ürünlere bandrol zammı gelecek. Dün yürürlüğe giren düzenleme, TRT’nin alacağı bandrol payıyla ilgili son 1 yıl içindeki 3. düzenleme niteliği taşıyor. Geçen yıl Haziran ayında Bakanlar Kurulu kararıyla, ilk kez cep telefonlarından da TRT bandrol payı alınmaya başlandı. Söz konusu düzenlemeyle, cep telefonları “dahili tüner ile radyo veya televizyon yayınlarını alabilenler” ve “internet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo veya televizyon yayınlarını alabilenler” olarak ikiye ayrıldı; ilk bölümdeki cihazlardan yüzde 7, ikinci bölümden yüzde 6 oranında bandrol payı alınması öngörüldü. Tablet ve bilgisayarlara da yüzde 2 ve 3 oranında bandrol getirildi.

500 MİLYON TOPLANIR

Geçen Haziran ayında Mecliste kabul edilen sanayi üretim paketinde ise TRT bandrol payları yasaya taşındı. Bu düzenlemeyle cep telefonlarından yüzde 6, bilgisayar ve tablet bilgisayarlardan yüzde 2 bandrol payı alınacağı yasa hükmüne dönüştürüldü. İnternet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilecek cihazların da yasa kapsamında olduğu ve yüzde 10 bandrol alınacağı belirtildi.

Karara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Dünyanın en pahalı hoşafını içiyoruz. İktidar, hoşaf yarışması yapan AKP’li programcılara kaynak aktarmak için TRT’yi kullanıyor. Halkın vergileri TRT eliyle AKP’ye ve AKP’li program yapımcılarına aktarılıyor” dedi. Yarkadaş şöyle konuştu: “Bakanlar Kurulu’nun satılan cep telefonu ve ipad’lerden yüzde altı vergi alınacağına ilişkin kararını 2016 yılının sonunda Danıştay’a taşıdık. Avukatımız Danıştay Onuncu Dairesi’nden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Biz de halktan toplanan paranın geri ödenmesini istedik. Ancak başta Başbakanlık olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TRT bu karara itiraz etti. Yüzde 6’lık payı almak için karşı dava açtılar. Dava sürüyordu. Şimdi payın yüzde 10’a çıkartıldığını öğrendik. Haber internet sitelerine düşmüştü ki; avukatım Turan Aydoğan’ın ofisine bir tebligat geldi. Tebligatta, Başbakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TRT’nin benim yaptığım başvuruyu Danıştay’da iptal ettirdiği yazıyordu. Bu yolla yılda 500 milyon TL’nin üzerinde para toplanacak.”

FİYATLAR %10 ARTACAK

MOBİL İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, TRT ve ithalattaki yeni prosedür, fiyatların yüzde 10’a yakın artmasına sebep olacağını ifade ederek, “Özellikle ithalatta hemen hemen her siparişten dört telefon teste alınmaya başlandı. Süreçler çok uzadı ve maliyetler arttı. Bu da satış fiyatlarını arttıracak” dedi. Ayrıca Ekşi, şu anda birçok marka ve modelde stok sıkıntısı yaşanmaya başladığının da altını çizdi.

AKILLI SAATE % 8 BANDROL

DÜN Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bandrole tabi cihazlar listesi yenilendi. Tüm cep telefonlarından yüzde 10 oranında bandrol alınmasına olanak sağlayan karara göre, bilgisayar ve tabletlerden de yüzde 2 oranında bandrol alınacak. Akıllı kol saatleri ve navigasyonlu multimedya cihazlarından da artık yüzde 8 oranında TRT bandrol payı alınacak.