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CEOtudent'a BIC Angels'tan yatırım

Ahmet CAN
01.02.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

CEOtudent, BIC Angels'tan 3.2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Yatırım turuna BIC yatırımcılarından Milli basketbolcu Sinan Güler, Kıvılcım Çaylı, Bahadır Pekkan, Rıfat Nasih ve BIC Angels Kurucusu Joachim Behrendt katıldı.

BAŞARI, fayda ve ilham odaklı içerik platformu CEOtudent, BIC Angels'tan 3.2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Yatırım turuna BIC yatırımcılarından Milli basketbolcu Sinan Güler, Kıvılcım Çaylı, Bahadır Pekkan, Rıfat Nasih ve BIC Angels Kurucusu Joachim Behrendt katıldı. Geçen yıl BIC Angels'tan 1 milyon TL değerlemeyle tohum yatırım alarak BIC101 programına dahil olan CEOtudent, kısa sürede rakamlarını katlayarak süreci başarıyla tamamladı ve ilk melek yatırımını tamamladı.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Kurucusu Yağmur Avvurur’un genel yayın yönetmenliğini üstlendiği CEOtudent’ta, satış, pazarlama ve kurumsal iletişimi yönetici ortaklardan Emre Can Durmaz, teknik süreçleri ise Onur Zeybek yönetiyor. Alınan yatırımın Türkiye’de büyümek için değerlendirileceğini belirten Yağmur Avvurur, bu hedefte ilk adımda video içerik üretimine ve mobil uygulama üzerine yoğunlaştıklarını dile getirdi. CEOtudent’ın uzun vadeli planlarında ise İngilizce içerik üretimine başlayarak yurt dışına yönelmek var.

Etiketler: CEOtudent , BIC Angels , Yatırım , Startup , Sinan Güler , Kıvılcım Çaylı , Bahadır Pekkan , Rıfat Nasih , Joachim Behrendt
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