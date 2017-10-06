CEO’larla bir gün!

Şimdi sıra Türkiye’de. Türkiye’nin 15 büyük şirketinin CEO’ları seçilmiş üniversite ve yüksek lisans öğrencileri ile tam bir günlerini paylaşacaklar. “Bir Gün CEO” etkinliği için önceki gün CEO’larla öğrenciler ilk kez bir araya geldiler. CEO’lar, Y kuşağı olarak nitelendirilen ve dijital çağa doğan bu gençlerin anlaşılmasının çok önemli olduğunu vurgularken, gelecekteki iş ortakları, müşterileri ve çalışanlarının bu gençlerden oluşacağına dikkat çektiler. Odgers Berndtsron Türkiye’nin hazırladığı programın Türkiye’deki ilk yıl katılımcı liderleri, Akkök Holding, Arvato, Borusan Holding, Deloitte, Denizbank, Fiba Holding, Kale Grubu, Kanal D & Prodüksiyon, KoçSistem, Netaş, Nobel İlaç, Sabancı Holding, Siemens, Türk Traktör ve Zorlu Holding CEO’larından oluşuyor. CEO’lar, öğrencilerden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorular, CEO’ların programdan beklentilerine ve yeni nesli nasıl anlayacakları üzerine yoğunlaştı. İşte, CEO’ların görüşleri:

Ahmet Dördüncü (Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı): Bu projenin bize kazandıracağı ‘harmoni ve empati’ gibi geliyor. Birbirimizi dinlemek, dinleyebilmek, o sabrı gösterebilmek tüm jenerasyonlar için geçerli. Şirketlerde elbette biz de yani dinazorlar da olmalı. Biz de kurumsal hafızayız ve kurumsal hafıza olmadan olmaz. Bunun bir kombinasyonunu sağlamak lazım.

Soner Cesur (Arvato Türkiye): Günümüzde işyerinde yaşam tarzları ve beklentileri birbirinden çok farklı 5 nesli birden görebiliyoruz. Geleceğin liderlerinin, insanı, teknolojiyi, kültürü ve performansı çok daha hassas bir terazi üzerinde dengede tutması gerekecek. Tüm nesillere hizmet edecek bir proje bulmalıyız.

Hakan Ateş (Denizbank Finansal Hizmetler CEO’su): Gençler artık banka finansal kurum tercihlerinin yüzde 80’ini kimin internet sitesi daha kullanıcı dostu ise ona göre seçiyor. Biz Denizbank’ta tersine mertorluk diye bir uygulama başlattık. 15 günde 1 geliyorlar gençler ve bizimle sohbet ediyorlar.

Özge Bulut Maraşlı (Kanal D&Prodüksiyon Şirketleri CEO’su): Medya inanılmaz bir boyutta değişiyor. Elinde telefonu olan herkes saha muhabiri ve hiper bağlantılı. Bizimle bu program vesilesi ile olacak genç, medyanın ne kadar dinamik olduğunu tecrübe edecek. En önemlisi insanları anlamak için dinlemeyi öğrenecek. Bir Gün CEO programının en büyük değeri; her iki tarafın da birbirinden öğrenecek şeylerinin olması.

Müjdat Altay (Netaş CEO’su): Biz dijital dünyaya sonradan girdik onlar dijitale doğdular. Başarıya giden yol onları kucaklamak. Onları kucakladığınız zaman yakaladığınız zaman ki çok zor. Yepyeni bakış açıları var bunu da en iyi onlar anlıyor yeni firmalar çok rahat kurulup çabuk büyüyor onlar bizim gelecekteki partnerimiz, iş ortaklarımız.

Hakan Şahin (Nobel İlaç CEO’su): Bizim gençliğimizde sorumluluk verdiler problem çöz dediler, şimdiki gençlerin motive olmaları farklı. Özgüveni yüksek, özgürlüğüne bağlı, kurumsal hayatta kalmaz diyoruz ama o işin mazereti. Yeni neslin motivasyonunu anlayıp heyecan ortamını anlayacak platforma dönüştürmeliyiz.

Hüseyin Gelis (Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO): Tüm günümüzü gençlerle geçireceğiz. Aslında esas konu gençlerden öğrenmek. Bugünlerde dijital dönüşümden bahsediyoruz esas konu gençler. Esas konumuz onlarla iletişime geçmek bilgi almak startup çok zordu şimdi iki kişi bir araya geliyorlar şirket kuruyorlar bizim paydaşlarımız oluyor.

Ömer Yüngül (Zorlu Holding CEO’su): Kendi firmamızda 5 bine beyaz yakalının yüzde 72’si Y kuşağı. Yüzde 1 de bu bizim gibi dinazorlar. Bunların birbirini anlaması çok zor. Gelecekte patent işleri çok artacak ve firmalarda iş yapış şekillerini değiştirecek. Yani bir patent alındı mı şirkette herkes yararlanacak.

Üst sıra: Ayşe Öztuna Bozoklar, Zeynep Bodur Okyay, Hüsnü Özyeğin, Maestro Itay Talgam, Müjdat Altay, Ahmet Dördüncü, Özge Bulut Maraşlı, Hüseyin Gelis

İkinci sıra: Agah Uğur, Ömer Yüngül, Hakan Ateş, Humprhry Hutton

Üçüncü sıra: Murat Özyeğin, Hakan Şahin, Soner Cesur, Marco Votta

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ NE DEDİ

Arzuhan Doğan Yalçındağ (Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı): Programın en önemli değeri nesiller arası empati kurma çabası. İş dünyasında üç nesil bir arada çalışıyor ve iş yapma şekilleri ve yaklaşımları farklı. Bizler yeni neslin özelliklerini doğru anlar ve gençler de diğer nesillerle etkili bir iletişime geçebilirse, birlikte muhteşem ortak çözümler bulabiliriz.

Barones Virginia (Bottomley / Odgers Berndtson Yönetim Kurulu & CEO Grubu Başkanı): Bu program inanılmaz bir başarı yakaladı. 10. kuruluş yıldönümünde Türkiye de 13. ülke olarak aramıza katıldı. Bu, tepe yöneticilerin Y kuşağını tanımaları için bir fırsat. Farklılar mı? Farklı beklentileri var mı? Onları iş gücüne nasıl dahil edebiliriz?

Güler Sabancı (Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı): Genç yeteneklerin verimli ve mutlu iş hayatları olmasını hepimizin meselesi olarak görüyoruz. Bir Gün CEO programını yeni nesil yöneticilere kritik deneyimler kazandırması ve genç yeteneklerin birlikte düşünerek, çalışarak yeni çözümler üretmeye imkan vermesi nedeniyle biz de önemsiyor ve destekliyoruz.

Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı & CEO): Bir Gün CEO, programı kapsamında tanıdığımız katılımcı gençlerin her biri yarın için bize umut oldu. Onlarla birlikte geçirdiğimiz zamanda çok fazla paylaşımımız oldu; biz onlara deneyim aktarımında bulunurken onlardan da çok şey öğrendik.

Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı): Bizim zamanımızda böyle programlar yoktu, mentorluk da yoktu. Şimdi gençlerin önünde çok fırsat var. Teknoloji sayesinde her bilgiye erişiyorlar. Ama rekabet de çok. Gençlere en büyük tavsiyem şu olur, “Önce kendinize inanın. Siz kendinize inanmazsanız kimseyi inandıramazsınız.”