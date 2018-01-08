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    CEO’lardan öğrencilere kariyer öyküleri

    AA
    08.01.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenecek BTKariyer Günleri'nde öğrenciler, bilişim sektörü liderlerinin kariyer öykülerini dinleyerek kendilerine yol haritası belirleyecek.

    BTK tarafından sektör liderlerinin ilham verici kariyer öykülerini anlatacakları etkinlik, ‘Dinlenesi Hikayeler’ temasıyla 10 Ocak'ta düzenlenecek.

    Söz konusu etkinlikte, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, Vodafone Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ile ilk program gerçekleştirilecek. 

    GELECEĞE YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLENECEK
    BTKariyer Günleri, iş hayatına henüz başlamamış öğrencilere, kariyer planlama, geleceğe yönelik yol haritası oluşturma, staj ve istihdam olanakları hakkında detaylı bilgi edinme imkânının yanı sıra telekomünikasyon sektörünün liderlerini yakından tanıma fırsatı sunacak.

    Şirketlerin insan kaynakları direktörleri de kurumlarını tanıtmak ve kariyer imkânları paylaşmak için katılımcılarla buluşacak.

    OPERATÖRLER YENİ PROJELERİNİ TANITACAK
    Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un yeni projelerinin de tanıtılacağı etkinlikte, öğrencilerin ve genç profesyonellerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli sürpriz çekilişler yapılacak.

    Katılımın ücretsiz olacağa etkinliğe http://etkinlik.btk.gov.tr/ adresinden ön kayıt yaptıralabiliniyor.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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