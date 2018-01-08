CEO’lardan öğrencilere kariyer öyküleri

BTK tarafından sektör liderlerinin ilham verici kariyer öykülerini anlatacakları etkinlik, ‘Dinlenesi Hikayeler’ temasıyla 10 Ocak'ta düzenlenecek.

Söz konusu etkinlikte, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, Vodafone Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany ile ilk program gerçekleştirilecek.

GELECEĞE YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLENECEK

BTKariyer Günleri, iş hayatına henüz başlamamış öğrencilere, kariyer planlama, geleceğe yönelik yol haritası oluşturma, staj ve istihdam olanakları hakkında detaylı bilgi edinme imkânının yanı sıra telekomünikasyon sektörünün liderlerini yakından tanıma fırsatı sunacak.

Şirketlerin insan kaynakları direktörleri de kurumlarını tanıtmak ve kariyer imkânları paylaşmak için katılımcılarla buluşacak.

OPERATÖRLER YENİ PROJELERİNİ TANITACAK

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un yeni projelerinin de tanıtılacağı etkinlikte, öğrencilerin ve genç profesyonellerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çeşitli sürpriz çekilişler yapılacak.

Katılımın ücretsiz olacağa etkinliğe http://etkinlik.btk.gov.tr/ adresinden ön kayıt yaptıralabiliniyor.