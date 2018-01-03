Cennetin Kapıları'yla tanınan Werner Herzog kimdir? Filmi bitirdiğinde yaptığı şey hafızalarda..

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programı Yılbaşı Özel programına damga vuran sorulardan biri de Werner Herzog Errol Morris’in Cennetin Kapıları filmini bitirmesi halinde hangisini yiyeceği konusunda söz vermiş ve sözünü tutmuştur? Sorusu oldu. Sorunun şıkları şöyleydi:



A- Filmin negatiflerini

B- Şapkasını

C- Filmin afişini

D- Ayakkabısını

Cevap: D



WERNER HERZOG KİMDİR?

"Yeni Alman Sineması"nın mistik ekole sahip önemli sinemacısı Werner Herzog Errol, 5 Eylül 1942 Almanya’da doğdu. Bavyera'nın bir köyünde büyüdü ve on üç yaşına geldiğinde, ailesi ve Klaus Kinski ile Münih'te bir apartman dairesinde yaşamaya başladı.