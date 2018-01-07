Cennet’in Gözyaşları yeni bölümü bu akşam neden yok? Atv yayın akışı

Cennetin Gözyaşları dizisinin günü geldi ancak yeni bölümü Atv yayın akışında göremeyen izleyiciler hayal kırıklığı yaşadı. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya hem de suçsuzluğunu ispatlamaya çalışan Cennet’in zor anlarını ekrana taşıyan Cennet’in Gözyaşları en son iki hafta önce ekrana gelmişti. Cennet’in Gözyaşları yeni bölümü bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?



Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Cennetin Kızları oldu. Yılbaşından beri ertelenen Cennet’in Gözyaşları 15. bölümü 14 Ocak Pazar günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır. Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.