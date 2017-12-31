Cennet'in Gözyaşları neden yok? Cennet'in Gözyaşları ne zaman yayınlanacak?

Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm neden yok sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi almak için internet üzerinden sorgularını gerçekleştirdi. Yeni yıl

programları nedeniyle yayın akışında değişiklikler gerçekleştiren Atv, Cennet'in Gözyaşları yerine bu hafta Kim Milyoner Olmak İster programına yer verdi. Peki, bu hafta yayınlanmayan Cennet'in Gözyaşları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylı bilgiler

Cennet'in Gözyaşları, yeni yıla girilmesi dolayısıyla 31 Aralık ve 7 Ocak Pazar günleri ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 14 Ocak Pazar günü Atv ekranlarında olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de

suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri

değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır. Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır. Savaş asıl şimdi başlıyordur.