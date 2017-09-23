Cennet'in Gözyaşları dizisi oyuncuları kimdir? İşte 1. bölüm fragmanı

Ekranların yeni dizisi Cennet'in Gözyaşları 1. bölümüyle pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Cennet'in Gözyaşları dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden renkli isimler yer alıyor. İşte, Cennet'in Gözyaşları dizisi oyuncu kadrosu ve 1. bölüm fragmanı.
CENNET'İN GÖZYAŞLARI OYUNCULARI
Esra Ronabar
Arzu Soyer
Arzu son derece cazibeli, hırslı, oldukça akıllı ve sezgileri kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı acı travma, hayata ve kendine duyduğu öfke, bastırmaya çalıştığı duyguları ve unutmaya çalıştığı geçmişi, Arzu'nun hayatta tam anlamıyla mutlu olmasına hep engel olmuştur. Bu yüzden gerçek anlamıyla mutlu olmayı beceremediği için hep doyumsuzdur. Daha başarılı, daha çok güç, daha çok takdir edilmek, içindeki boşluğu doldurmak adına hep daha fazlasını ister hale gelmiştir.
Almila Ada
Cennet Yılmaz
Üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, çok zeki bir kızdır Cennet. Üstelik çok da güzeldir. Genelde canlı, enerjik, neşeli görünür.
Berk Atan
Selim Arısoy
Genç yaşta iş alanında önemli başarılara imza atmış yakışıklı bir adamdır. Çalışkan karizmatik, duygusal, güvenilir, dürüst ve ahlaklı biridir. Sakin bir yapısı vardır. Giyim kuşamına özen gösterir.
Hazım Körmükçü
Mahir Soyer
Soyer ailesinin ilk oğludur. Sema'nın ilk göz nuru ve Rıza'nın kurduğu imparatorluğunda baş veliahtıdır. Duygusal bir adamdır. Özgür bir ruha sahiptir.
Yusuf Akgün
Orhan Soyer
Soyer ailesinin, uçarı, ilk bakışta sorumsuz gibi görünen ama pratik çözümlerle iş bitiren enerjik ve yakışıklı oğludur. Giyimine, dış görümüne son derece önem verir. Lükse ve spor arabalara düşkündür. Kadınlarla arası çok iyidir. Kalıcı ilişkilerin peşinde değildir.
Zehra Yılmaz
Melisa Soyer
Melisa, Soyer ailesinin biricik güzel kızı, gözbebeğidir. Anne babası tarafından son derece şımartılarak büyütülmüştür. Mahir'in kızına düşkünlüğü her kız babası gibidir ama Arzu'nun Melisa'ya düşkünlüğü başkadır. Dışa dönük, arkadaş canlısı, gezmeyi, eğlenmeyi, hayatı seven bir kızdır. Kıskanç ve bencildir.
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