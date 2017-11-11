Cennetin Gözyaşları 8. bölüm fragmanında Ali'ye ait ipuçları çıkıyor

Ekranların heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatan dramatik dizisi Cennetin Gözyaşları yeni bölümüyle bomba gibi geliyor. Dizinin yeni bölümünde Arzu bu defa taktik değiştirmiş, Cennet'i zaafı üzerinden vuracaktır. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Cennet, Ali'ye ait ipuçlarını bulmuştur ama emin değildir. İçinde kocaman bir umut 'ya Selim Ali'yse? Bu bilinmezlik içinde boğuşurken bir de Melisa'nın intiharı yüzünden suçlanıyordur. Arzu bu defa taktik değiştirmiş, Cennet'i zaafı üzerinden vuracaktır. Selim ise her şeyden habersizdir. Melisa'nın gerçekten kendisini öldürmeye kalktığına inandığı için Melisa'nın yanındadır sürekli. Bu durumu çok iyi değerlendiriyordur Melisa. Selim, Melisa ile daha çok vakit geçirmeye başlamıştır ve Cennet'i üzdüğünün farkındadır. Cennet, Ali'nin eşyalarının neden Selimlerin evinde olduğunu araştırıyordur ve cevabı ona Nilgün verir. Cennet, Selim'in Ali olduğunu öğrenmiştir. Şimdi her şeyi Selim'e anlatması lazımdır ama onu daha büyük bir sürpriz bekliyordur.
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