Cennetin Gözyaşları 7. bölüm fragmanında Cennet büyük sırra ulaşmak üzere

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Cennetin Gözyaşları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Cennetin Gözyaşları yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cennet çok büyük bir sırra ulaşmak üzeredir. Artık tüm dengeler değişecektir. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Nilgün'ün ölümcül planı hiç umduğu gibi sonuçlanmaz. Arzu da Cennet'i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır çünkü Cennet'e bir şey olursa Suna tarafından gerçeklerin ortaya döküleceğini biliyordur. Sonunda zafere ulaşır. Arzu sorunlardan kurtulmuş ve az da olsa rahat nefes alacağını düşünürken bu defa Melisa'yı kaybedecek olmakla yüz yüze gelir... Cennet ise kurtulmuştur ama bu durum öyle kolay kapanacak değildir. Selim ve Orhan ayrı kollardan Cennet'i kimin kaçırdığını araştırırken beklenmedik bir şey olur. Cennet çok büyük bir sırra ulaşmak üzeredir. Artık tüm dengeler değişecektir... Özellikle de Selim ve Cennet arasındaki dengeler.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Cennet her şeye rağmen ayakta durma mücadelesine devam ederken bir de Selim'le arası açılır. Her şeyin üst üste geldiği dönemde daha kötü şeyler onu bekliyordur. Nilgün, Cennet'in Selim'in aslında kim olduğunu öğreneceğini düşündüğü için tehlikeli bir planın içine girmiştir. Ne var ki bu plan sadece Cennet'e değil Arzu'ya da zarar verecektir. Tüm bunlar olana kadar Selim ve Cennet'in ilişkisi de artık ivme kazanır. İlk defa Cennet için her şey yolunda gidiyordur. Ta ki Nilgün'ün ölümcül planı devreye girene kadar.
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