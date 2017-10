Cennetin Gözyaşları 6. bölüm fragmanında gerilim dolu dakikalar!

Cennetin Gözyaşları 6. yeni bölüm fragmanında Nilgün, Cennet'in her şeyi öğrenmesini önlemek için oldukça tehlikeli bir plana tutuşmuştur. Cennetin Gözyaşları 6. bölüm fragmanında bu olay, Selim için de sıkıntılı bir sürecin başlaması anlamına gelecektir. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Cennetin Gözyaşları 6. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER EKRANA GELECEK?

Cennet her şeye rağmen ayakta durma mücadelesine devam ederken bir de Selim'le arası açılır. Her şeyin üst üste geldiği dönemde daha kötü şeyler onu bekliyordur. Nilgün, Cennet'in Selim'in aslında kim olduğunu öğreneceğini düşündüğü için tehlikeli bir planın içine girmiştir. Ne var ki bu plan sadece Cennet'e değil Arzu'ya da zarar verecektir. Tüm bunlar olana kadar Selim ve Cennet'in ilişkisi de artık ivme kazanır. İlk defa Cennet için her şey yolunda gidiyordur. Ta ki Nilgün'ün ölümcül planı devreye girene kadar.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesiyle karşı karşıya gelen Cennet'in hayalleri başına yıkılır. Annesi zannettiği kadından duyduğu sözler, Cennet'in gözyaşlarını daha da derinleştirir.

Hastaneden taburcu olan Mukaddes uzun bir süre yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalır. Cennet ona bebek gibi bakar.

Mukaddes konuşamadığı için o gece Arzu'yla aralarında geçen hiçbir şeyi anlatamaz.

Cengiz, Cennet'in Arzu'nun kızı ve Selim'in de yetimhaneden arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra o da Arzu gibi Cennet'i hayatlarından uzak tutmak için planlar yapar.

Cennet annesiyle karşılaştıktan sonra yaşadığı hayal kırıklığını Selim'le paylaşır.

Selim, annesiyle bir kez daha görüşmesinin doğru olacağını söyledikten sonra Cennet, annesine haber yollar ancak aldığı cevap karşısında hayalleri tekrar yıkılır.

Hem kendi hem de oğlu Mahir'i kurtulmak için Arzu'nun geçmişini araştıran Sema, çok iyi deliller bulduğunu zanneder. Ancak hesaba katmadığı bir durum vardır o da Arzu'nun zekası…

Arzu, Cengiz'le çekilen fotoğrafları ele geçirir ve neden ismini değiştirdiğine dair o kadar güzel bir senaryo kurar ki günün sonunda Rıza'nın gözünde aşağılanan Sema ve Mahir olur.

Her bulduğu fırsatta soluğu Cennet'in yanında alan Orhan, onu işe geri döndürmek için yapmadığı şey kalmaz. Melisa'nın da Cennet'e karşı olan sahte samimiyeti Cennet'in olaylara başka bakmasına neden olur. Sonunda Suna'nın da desteği ile işe geri dönen Cennet, bu kararıyla istemeden Selim'in kalbini kırar.

Cennet'in, çocukluk arkadaşı Ali'yi aradığını öğrenen Nilgün ve Cengiz bunu engellemek için gözlerini karartıp tehlikeli işlere girerler.Orhan, doğum günü partisinde Cennet'in yanından bir saniye ayrılmaz. Selim ise kıskançlığı belli etmemeye çalışsa da pek mümkün olmaz. Melisa da bu anları fırsat bilip Selim'in daha da gözüne sokarcasına Amcası ve Cennet'in ne kadar yakıştığını dile getirir.

Doğum günü partisinden erken çıkmak isteyen Cennet, asıl o an gerçeklerle yüz yüze gelir.