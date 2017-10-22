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Cennetin Gözyaşları 5. bölüm fragmanında en büyük destekçi Selim!

Cennetin Gözyaşları 5. bölüm fragmanı, yeni bölümde yaşanacak olaylar hakkında bilgi verdi. Annesi olarak bildiği kadından çok ağır sözler duyan Cennet için şartlar artık daha da ağır olacaktır. Cennetin Gözyaşları 5. bölüm fragmanında hastaneden taburcu olan ve yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan Mukaddes ise yine Cennet tarafından bakılmaktadır. İşte, bu olay ve dahasının yaşanacağı Cennetin Gözyaşları 5. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
22.10.2017 - 17:03 | Son Güncelleme :

Cennetin Gözyaşları 5. bölüm fragmanında Selim, Cennet'in hayal kırıklıklarını paylaşmış ve ona destek vermiştir. Cennet ise annesine Selim'den aldığı cesaretle annesine haber yollamış ve aldığı cevap ile çok büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Cennetin Gözyaşları 5. bölüm fragmanında Arzu'nun ise daha acımasız planları bulunmaktadır. İşte, tüm bunların ve daha fazlasının yaşanacağı Cennetin Gözyaşları 5. bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Annesiyle karşı karşıya gelen Cennet'in hayalleri başına yıkılır. Annesi zannettiği kadından duyduğu sözler, Cennet'in gözyaşlarını daha da derinleştirir.
Hastaneden taburcu olan Mukaddes uzun bir süre yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalır. Cennet ona bebek gibi bakar.

Mukaddes konuşamadığı için o gece Arzu'yla aralarında geçen hiçbir şeyi anlatamaz.

Cengiz, Cennet'in Arzu'nun kızı ve Selim'in de yetimhaneden arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra o da Arzu gibi Cennet'i hayatlarından uzak tutmak için planlar yapar.

Cennet annesiyle karşılaştıktan sonra yaşadığı hayal kırıklığını Selim'le paylaşır.

Selim, annesiyle bir kez daha görüşmesinin doğru olacağını söyledikten sonra Cennet, annesine haber yollar ancak aldığı cevap karşısında hayalleri tekrar yıkılır.

Hem kendi hem de oğlu Mahir'i kurtulmak için Arzu'nun geçmişini araştıran Sema, çok iyi deliller bulduğunu zanneder. Ancak hesaba katmadığı bir durum vardır o da Arzu'nun zekası…

Arzu, Cengiz'le çekilen fotoğrafları ele geçirir ve neden ismini değiştirdiğine dair o kadar güzel bir senaryo kurar ki günün sonunda Rıza'nın gözünde aşağılanan Sema ve Mahir olur.

Her bulduğu fırsatta soluğu Cennet'in yanında alan Orhan, onu işe geri döndürmek için yapmadığı şey kalmaz. Melisa'nın da Cennet'e karşı olan sahte samimiyeti Cennet'in olaylara başka bakmasına neden olur. Sonunda Suna'nın da desteği ile işe geri dönen Cennet, bu kararıyla istemeden Selim'in kalbini kırar.

Cennet'in, çocukluk arkadaşı Ali'yi aradığını öğrenen Nilgün ve Cengiz bunu engellemek için gözlerini karartıp tehlikeli işlere girerler.Orhan, doğum günü partisinde Cennet'in yanından bir saniye ayrılmaz. Selim ise kıskançlığı belli etmemeye çalışsa da pek mümkün olmaz. Melisa da bu anları fırsat bilip Selim'in daha da gözüne sokarcasına Amcası ve Cennet'in ne kadar yakıştığını dile getirir.

Doğum günü partisinden erken çıkmak isteyen Cennet, asıl o an gerçeklerle yüz yüze gelir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arzu'nun söylediklerinden sonra fenalaşan Mukaddes, hastanede ölüm kalım savaşı verir. Cennet şu hayattaki tek varlığı babaannesini bu hale getiren kişinin annesi olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşar. Arzu ise o gece ucuz kurtulduğuna tam sevinecekken Mukaddes'in evinde çok önemli bir delil bıraktığını fark eder. Cengiz'in ona verdiği "broş"… Cennet, broşun peşine düşmeden onu geri almak için elinden geleni yapar. Cennet'e bu konuda Selim yardımcı olur. Melisa, Nilgün'e kendini affettirdikten sonra soluğu Selim'in yanında alır. Ancak Selim'in ona olan mesafeli tavırları Melisa'yı deliye döndürür. Orhan ise Cennet'ten gitgide daha da hoşlanmaya başlar ve yeğeni Melisa'yla beraber ikisini de mutlu edecek planlar kurar. Selim ise Orhan'ın Cennet'e yakın olmasına elinden geldiğince engel olacaktır. Oğluna saplantılı derecede düşkün olan Nilgün, Cennet'in yetimhanede Ali'nin arkadaşı olduğunu öğrenince deliye döner. Nilgün'ün saplantılı halleri artık kontrol edilemez bir hal alır. Özlem'in geçmişteki gibi hiçbir şey söylemeden onu terk ettiğini düşünen Mahir, Özlem'den gelen telefonla şaşkına döner. Ve sonrasında öğrendikleri bundan sonra hem babasına hem de karısına karşı tavırlarının farklılaşmasına neden olur. Suna ve Arzu yıllar sonra karşı karşıya gelir. Suna, Mukaddes'in bu duruma gelmesinin sebebi olanın o olduğunu bildiği için Arzu'ya çok kötü davranır. Ancak Arzu'nun tek isteği broşu alıp Cennet'ten ve onlardan uzak olmaktır. Bunun için Suna'dan yardım istemeyi bile göze alır. Selim ve Cennet broşu yapan kişinin peşine düşerler. Bu serüvenin sonunda sadece Cennet'i değil Selim'i de büyük bir sürpriz beklemektedir. 

Etiketler: cennetin gözyaşları fragman , dizifragman
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