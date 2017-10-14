Cennet'in Gözyaşları 4. bölüm fragmanında Mukaddes ölüm kalım savaşı veriyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Cennet'in Gözyaşları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Cennet'in Gözyaşları yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cennet şu hayattaki tek varlığı babaannesini bu hale getiren kişinin annesi olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşar. İşte, Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Arzu'nun söylediklerinden sonra fenalaşan Mukaddes, hastanede ölüm kalım savaşı verir. Cennet şu hayattaki tek varlığı babaannesini bu hale getiren kişinin annesi olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşar. Arzu ise o gece ucuz kurtulduğuna tam sevinecekken Mukaddes'in evinde çok önemli bir delil bıraktığını fark eder. Cengiz'in ona verdiği "broş"… Cennet, broşun peşine düşmeden onu geri almak için elinden geleni yapar. Cennet'e bu konuda Selim yardımcı olur. Melisa, Nilgün'e kendini affettirdikten sonra soluğu Selim'in yanında alır. Ancak Selim'in ona olan mesafeli tavırları Melisa'yı deliye döndürür. Orhan ise Cennet'ten gitgide daha da hoşlanmaya başlar ve yeğeni Melisa'yla beraber ikisini de mutlu edecek planlar kurar. Selim ise Orhan'ın Cennet'e yakın olmasına elinden geldiğince engel olacaktır. Oğluna saplantılı derecede düşkün olan Nilgün, Cennet'in yetimhanede Ali'nin arkadaşı olduğunu öğrenince deliye döner. Nilgün'ün saplantılı halleri artık kontrol edilemez bir hal alır. Özlem'in geçmişteki gibi hiçbir şey söylemeden onu terk ettiğini düşünen Mahir, Özlem'den gelen telefonla şaşkına döner. Ve sonrasında öğrendikleri bundan sonra hem babasına hem de karısına karşı tavırlarının farklılaşmasına neden olur. Suna ve Arzu yıllar sonra karşı karşıya gelir. Suna, Mukaddes'in bu duruma gelmesinin sebebi olanın o olduğunu bildiği için Arzu'ya çok kötü davranır. Ancak Arzu'nun tek isteği broşu alıp Cennet'ten ve onlardan uzak olmaktır. Bunun için Suna'dan yardım istemeyi bile göze alır. Selim ve Cennet broşu yapan kişinin peşine düşerler. Bu serüvenin sonunda sadece Cennet'i değil Selim'i de büyük bir sürpriz beklemektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yıllar sonra büyük bir hesaplaşma yapan Mukaddes ve Arzu'nun konuşmalarına şahit olan Cennet, duyduklarından sonra bir daha kesinlikle SR Mimarlığa geri dönememe kararı alır. Melisa ve Selim'in atlattıkları büyük kazadan sonra Nilgün deliye döner ve sorumlu olarak Melisa'yı görür. En son isteği Selim'in ailesinin gözünden düşmek olan Melisa hem Selim'e hem de Nilgün'e kendini affettirmek için ne yapacağını bilemez. Selim ise Melisa'nın sarhoşken ona söylediklerini unutmuştur ve hiç yaşanmamış gibi davranır. Yeni iş arayışına giren Cennet bu süre için balık pazarında Suna ve Ömer'e yardımcı olur. Cennet her ne kadar Selim ve SR mimarlığı tamamen hayatından çıkarmak istese de Selim, onu geri kazanmak için elinden geleni yapar. Gerekirse onunla beraber balıkçılık bile yapacaktır. Orhan'ın ise Cennet'e olan ilgisi gitgide artar. Cennet'i tekrar geri kazanmak için Dubaili ortaklarıyla balık pazarına gider ve orada Cennet'e beklemediği bir teklifte bulunur. Arzu kocası Mahir'in onu aldattığını öğrenir ve o kadının Özlem olduğunu bilmeden karşısına çıkar. Bu yüzleşme her iki kadın için de büyük olaylara gebedir. Mukaddes, Cennet'ten gizli doktora gider. Doktordan duyduklarından sonra yıkılan Mukaddes'in tek düşündüğü torunu Cennet ve onun geleceğidir. Mukaddes, Cennet'in çocukken annesine yazdığı mektupları Arzu'ya gönderir. Ana yüreğinin sızlayıp, kızına sahip çıkacağını düşünen Mukaddes hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Arzu, Mukaddes ve Cennet'ten tamamen kurtulmak için son kez Mukaddes'in karşısına çıkar ve ona öyle bir şey söyler ki Mukaddes'in hasta yüreği duyduklarına dayanamaz. Ancak bu sırada Arzu'nun istemeden Mukaddes'in evinde düşürdüğü broşu bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının delilidir.