Cennetin Gözyaşları 3. bölüm fragmanında gerçekler ortaya çıkıyor!

Cennetin Gözyaşları 3. bölüm fragmanında gerilim artarak devam ediyor. Arzu ile Cennet arasındaki çekişme, ileri boyutlara taşınmıştır. Artık Cennet'i yolundan çekmek isteyen Arzu, kendince güzel bir plan yapmıştır. Cennetin Gözyaşları 3. bölüm fragmanında babannesinin yanına giden Cennet, bu kez etkili olacağı bir planın peşindedir. İşte, Cennetin Gözyaşları 3. bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yıllar sonra büyük bir hesaplaşma yapan Mukaddes ve Arzu'nun konuşmalarına şahit olan Cennet, duyduklarından sonra bir daha kesinlikle SR Mimarlığa geri dönememe kararı alır.



Melisa ve Selim'in atlattıkları büyük kazadan sonra Nilgün deliye döner ve sorumlu olarak Melisa'yı görür. En son isteği Selim'in ailesinin gözünden düşmek olan Melisa hem Selim'e hem de Nilgün'e kendini affettirmek için ne yapacağını bilemez. Selim ise Melisa'nın sarhoşken ona söylediklerini unutmuştur ve hiç yaşanmamış gibi davranır. Yeni iş arayışına giren Cennet bu süre için balık pazarında Suna ve Ömer'e yardımcı olur. Cennet her ne kadar Selim ve SR mimarlığı tamamen hayatından çıkarmak istese de Selim, onu geri kazanmak için elinden geleni yapar. Gerekirse onunla beraber balıkçılık bile yapacaktır. Orhan'ın ise Cennet'e olan ilgisi gitgide artar. Cennet'i tekrar geri kazanmak için Dubaili ortaklarıyla balık pazarına gider ve orada Cennet'e beklemediği bir teklifte bulunur. Arzu kocası Mahir'in onu aldattığını öğrenir ve o kadının Özlem olduğunu bilmeden karşısına çıkar. Bu yüzleşme her iki kadın için de büyük olaylara gebedir. Mukaddes, Cennet'ten gizli doktora gider. Doktordan duyduklarından sonra yıkılan Mukaddes'in tek düşündüğü torunu Cennet ve onun geleceğidir. Mukaddes, Cennet'in çocukken annesine yazdığı mektupları Arzu'ya gönderir. Ana yüreğinin sızlayıp, kızına sahip çıkacağını düşünen Mukaddes hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Arzu, Mukaddes ve Cennet'ten tamamen kurtulmak için son kez Mukaddes'in karşısına çıkar ve ona öyle bir şey söyler ki Mukaddes'in hasta yüreği duyduklarına dayanamaz. Ancak bu sırada Arzu'nun istemeden Mukaddes'in evinde düşürdüğü broşu bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının delilidir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıllar önce terk ettiği kızını karşısında gören Arzu deliye dönmüştür. Geçmişinin Cennet'le beraber tekrar hayatına girmesine asla izin vermeyecek olan Arzu, Cennet'i anında işten kovar. Arzu'nun ağır sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran Cennet, ağlayarak şirketti terk eder. Cennet'in kovulmasına çok bozulan Selim, Arzu'yla karşı karşıya gelir. Ancak Arzu, kararının sonuna kadar arkasındadır. Cennet ne şirkete ne de hayatlarında asla olmayacaktır. Arzu, yıllar sonra Mukaddes'in karşısına çıkar. Hem onun hem de Cennet'in ondan uzak durması için tehdit eder. Mukaddes o an Cennet'in annesi Cavidan (Arzu)'ın yanında çalıştığını öğrenir.

Selim, Dubai projesinde büyük başarı gösteren Cennet'i geri dönmesi için ikna etmeye çalışır. Ancak Arzu'dan işittiği ağır sözlerden sonra Cennet şirkete dönmek istemez.Selim, Cennet ve babaannesinin yanan evlerinin onarımında yardımcı olur, her an onun yanındadır. Selim'in Cennet'e olan bu ilgisi Melisa'nın kıskançlık krizlerine girmesine neden olur. Melisa, dayanamayıp Cennet'in karşısına çıkar. Dubai, projesinin kahramanı olan Cennet, beklenmedik bir sürpriz yapar ve yarım bıraktığı işi bitirmek için şirkete gelir. Arzu ve Melisa beklenmedik bu gelişme karşısında şok olurlar. Melisa, üzüntüsünden kendini kaybeder. Hem Selim'in hem de kendi hayatını tehlikeye atar. Arzu, bu sefer Cennet'i çok daha sert uyarır. Ona öyle sözler söyler ki Cennet'i dövmekten beter eder. Torununa yapılan bu hakaretleri kaldıramayan Mukaddes, hesap sormak için Arzu'nun karşısına çıkar. Mukaddes ve Arzu arasında geçmişin ve bugünün büyük hesaplaşması yaşanır.