Cennet'in Gözyaşları 2. bölüm fragmanında Arzu deliye dönüyor

Ekranların herkes tarafından büyük beğeni kazanan dizisi Cennet'in Gözyaşları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Cennet'in Gözyaşları yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde geçmişinin Cennet'le beraber tekrar hayatına girmesine asla izin vermeyecek olan Arzu, Cennet'i anında işten kovar. İşte, Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Yıllar önce terk ettiği kızını karşısında gören Arzu deliye dönmüştür. Geçmişinin Cennet'le beraber tekrar hayatına girmesine asla izin vermeyecek olan Arzu, Cennet'i anında işten kovar. Arzu'nun ağır sözleri karşısında neye uğradığını şaşıran Cennet, ağlayarak şirketti terk eder. Cennet'in kovulmasına çok bozulan Selim, Arzu'yla karşı karşıya gelir. Ancak Arzu, kararının sonuna kadar arkasındadır. Cennet ne şirkete ne de hayatlarında asla olmayacaktır. Arzu, yıllar sonra Mukaddes'in karşısına çıkar. Hem onun hem de Cennet'in ondan uzak durması için tehdit eder. Mukaddes o an Cennet'in annesi Cavidan (Arzu)'ın yanında çalıştığını öğrenir.

Selim, Dubai projesinde büyük başarı gösteren Cennet'i geri dönmesi için ikna etmeye çalışır. Ancak Arzu'dan işittiği ağır sözlerden sonra Cennet şirkete dönmek istemez.Selim, Cennet ve babaannesinin yanan evlerinin onarımında yardımcı olur, her an onun yanındadır. Selim'in Cennet'e olan bu ilgisi Melisa'nın kıskançlık krizlerine girmesine neden olur. Melisa, dayanamayıp Cennet'in karşısına çıkar. Dubai, projesinin kahramanı olan Cennet, beklenmedik bir sürpriz yapar ve yarım bıraktığı işi bitirmek için şirkete gelir. Arzu ve Melisa beklenmedik bu gelişme karşısında şok olurlar. Melisa, üzüntüsünden kendini kaybeder. Hem Selim'in hem de kendi hayatını tehlikeye atar. Arzu, bu sefer Cennet'i çok daha sert uyarır. Ona öyle sözler söyler ki Cennet'i dövmekten beter eder. Torununa yapılan bu hakaretleri kaldıramayan Mukaddes, hesap sormak için Arzu'nun karşısına çıkar. Mukaddes ve Arzu arasında geçmişin ve bugünün büyük hesaplaşması yaşanır.