Cennetin Gözyaşları 19. bölüm fragmanında dengeler alt üst oluyor

Cennetin Gözyaşları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde bütün kırgınlıklara rağmen Cennet de kalbinin sesini dinler ve Selim ile kaldığı yerden devam etmeye karar verir. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

Melisa ve Selim'in ayrılığı ile bütün dengeler alt üst olur. Selim bu saatten sonra her ne olursa olsun Cennet'i bırakmayacaktır. Bütün kırgınlıklara rağmen Cennet de kalbinin sesini dinler ve Selim ile kaldığı yerden devam etmeye karar verir. Hatta bu ilişkinin adı bile konulacaktır…

Arzu, Kaya'dan üst üste gelen darbelere dayanmaya çalışırken Melisa'nın kötücül planı karşısında eli kolu bağlanmıştır. Melisa'yı zapt etmenin ne kadar zor olduğunun farkındadır ve kızı için en doğru kararı verir. Bir süre Melisa uzaklaşacaktır. Bu sayede Kaya da kızına bulaşamaz, ulaşamaz…

Ne var ki Melisa'nın planları bambaşkadır. Selim'e olan saplantılı aşkı ve Cennet ile Selim'in yeniden birleşmesi Melisa için yolun sonudur. Tek çaresi vardır. Ölümcül ve son bir hamle…