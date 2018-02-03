Cennetin Gözyaşları 18. bölüm fragmanında şoke eden olay

Cennetin Gözyaşları dizisi ekranlara gelen 18. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde sinsi planlarıyla Cennet Selim aşkını sonsuza dek bitirdiklerini sanırken hiç tahmin etmedikleri bir şey olur. Bu defa yaptıkları bütün kötülüklerin, oyunların bedelini ödeyeceklerdir. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

Nişan hazırlıkları da tüm hız devam ederken, Melisa Selim'i elde etmenin mutluluğundadır. Orhan'la yaptığı iş birliği sonucu Cennet'i bu mutlu güne şahit etmeyi de ihmal etmezler. Sinsi planlarıyla Cennet Selim aşkını sonsuza dek bitirdiklerini sanırken hiç tahmin etmedikleri bir şey olur. Bu defa yaptıkları bütün kötülüklerin, oyunların bedelini ödeyeceklerdir…

Kaya'nın yaptıkları, oynayacağı büyük oyunun alıştırmalarıdır aslında. Arzu da bunun farkındadır ve Kaya'yı öldürmenin de çare olmadığını anlamıştır. Ne yapacağını bilemez haldedir Arzu ve korkuyordur. Korkmakta da haklıdır çünkü Kaya'nın hedefinde bu sefer Mahir vardır. Ailesindeki herkesi yok etmeye hazır bu adamdan kurtulmak için her şeyi yapacaktır Arzu…

Kaya teklifini yapar Arzu'ya. Arzu için kahredici bir tekliftir bu ve eğer Kaya'nın istediklerini yaparsa Kaya'dan ebediyen kurtulacaktır. Ama yapılan teklif ölümden beterdir.