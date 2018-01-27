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Cennetin Gözyaşları 17. bölüm fragmanında Selim ve Melisa evleniyor

Cennetin Gözyaşları yayınlanan 17. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Cennetin Gözyaşları yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selim ve Melisa'nın evlilik kararı açıklanmıştır. Cennet için büyük bir yıkımdır. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme :

Ekranların sevilen büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Cennetin Gözyaşları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Cennetin Gözyaşları yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde duygusal anlar yer alacak. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Selim ve Melisa'nın evlilik kararı açıklanmıştır. Cennet için büyük bir yıkımdır. Bu zoraki evlilik baskısı Selim'i daha çok allak bullak eder. Kalbinde sadece Cennet vardır. Cennet'in iki dudağı arasındadır her şeyi geride bırakıp onunla yeni bir başlangıç yapmak… Cennet için zor bir karar olacaktır. Ya Selim'le birlikte çekip gidecek ya da içi kan ağlayarak Selim'den vazgeçecektir… Cennet'in bu kadar çok acı çekiyor oluşu Kaya için de çok zordur. Onun için Arzu, Cennet'in Melisa yüzünden bile bile üzülmesine göz yumuyordur. Kaya bir şeyler yapacaktır. Arzu ya bu nişanın gerçekleşmesine mani olacak ya da sınavını Melisa ile verecektir. Maalesef en kötüsü gerçekleşir. Kaya'nın hedefi Melisa'dır. Arzu, Melisa'nın hayatını kurtarmaya çalışır ama belki de her şey için çok geçtir… Kaya ölümcül planını uygularken Cennet'i başka bir sürpriz bekliyordur. Tanımadığı birisi Cennet'e başka bir oyun oynuyordur. Annesinin kim olduğunu öğrenmeye yakındır Cennet…

Etiketler: cennetin gözyaşları 17. bölüm fragmanı , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
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