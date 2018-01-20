Cennetin Gözyaşları 16. bölüm fragmanında Selim çırpınmaya başlıyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Cennetin Gözyaşları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Cennetin Gözyaşları yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Orhan'ın hain planları Selim'i yeni bir tuzağın içine sürüklemiştir. İşte, Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Selim, Melisa'nın oyununun içinde çırpınıyordur. Bu defa durum tahmininden de kötüye gider. Orhan'ın hain planları Selim'i yeni bir tuzağın içine sürüklemiştir. Dönüş yoktur artık Selim için. Cennet, Selim'i kaybediyor olmanın verdiği acıya alışmaya çalışıyordur. Artık yanında ona destek olan bir babası vardır… Kaya'nın ortaya çıkışı yetmezmiş gibi bir de Cennet'i bulmuştur. Arzu için kabus henüz başlıyordur. Buna hemen bir dur demesi, bu belayı başından savması gerekiyordur. Başladığı işi bitirmeye kararlı olan Arzu, Kaya ile yüzleşir. Ancak Kaya'dan kurtulmak hiç de kolay değildir. Kaya oyununa başlamıştır. Arzu'nun hayatına daha çok girmeye karar verir. Arzu'yu büyük bir sürpriz bekliyordur…