Cennetin Gözyaşları 15. bölüm yeni frragmanı: Arzu Kaya’yı öldürecek mi?

Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanıyla önemli ipuçları verdi. Yılbaşı sonrası ekran macerasına kısa bir ara veren Cennetin Gözyaşları’nın 15. bölüm fragmanına Arzu’nun Kaya’ya silah çektiği anlar damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Arzu Kaya’yı öldürecek mi?
Kaya'nın ortaya çıkışı bütün dengeleri alt üst edecektir. İlk önce Cennet'in karşısına çıkan Kaya, kızının güvenini, kalbini kazanmak ister ama bu hiç de kolay olmayacaktır. Hayatının en büyük sırlarından biriyle yüzleşen Cennet etrafında güvenebileceği, acısını paylaşacağı birini ister. Bunun için de Selim'in kapısını çalar ve en büyük darbeyi o taraftan yer. Melisa ile Selim'in birlikte olduklarını öğrenir.
Selim, Melisa ile birlikte olduğunu sandığı için Cennet'in en zor zamanlarında yanında olamıyordur. İçinde sıkışıp kaldığı bu durum, ailesi ile olan kopuş Selim'i çaresiz bırakmıştır. Ne var ki yaşadıkları yaşayacaklarının yanında hiçbir şeydir…
Herkes kendi dertleriyle boğuşurken en ağır darbe ise Arzu'ya vurulmuştur. Kaya izini bulmuştur. Adını, hayatını değiştiren Arzu, şimdi geçmişiyle yüzleşmeye başlıyordur. Korkuları, travmaları Arzu'nun sonunda çok sert bir karar vermesine sebep olur. Kaya'dan kurtulmaktan başka çaresi yoktur. Her şeyini kaybetmeyi göze alan Arzu, Kaya yaşadığı sürece huzur bulamayacağını biliyordur. Sahip olduğu her şeyi kaybedecek olduğunu bile bile bunu yapacaktır. Kaya'yı ortadan kaldırmaktan başka çaresi yoktur! Ama Kaya'nın Arzu için çok daha büyük planları vardır…
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