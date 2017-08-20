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    Cennet koydaki yangında büyük şüphe

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 08:52Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 09:41

    Balıkesir Ayvalık'ta Şeytan Sofrası eteklerindeki Cennet Koyu'nda önceki gün çıkan yangının ardından 5 hektarlık yeşil alan küle döndü. Yangının çıkış noktası ve etkilediği bölgelere bakınca 'sabotaj' ihtimali ağırlık kazandı.

    Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü Nebahat Dinler ile platformun Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Çiftçi, yangında sabotaj ihtimalinin olabileceğini söyledi. Dinler, "Türkiye'de her doğal parkın giriş ve çıkışları denetim altındadır. Bu parklarda ateşle piknik yapılamaz. Herhangi bir patika yol açılamaz. Parktaki bitkiler toplanamaz. Doğal parklarda çıkan yangınlar genelde kasıtlı olarak çıkıyor" dedi.

    Sabah’ın haberine göre çiftçi ise, "'Can kaybı yok' ama oradaki ağaçlar ve kuşların hepsi birer canlıydı. Yanan bölge Ayvalık'ın en güzel doğal ortamlarını içinde barındıran bir alandı. Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani bir sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olma ihtimali yok. Çoban ateşi de yok. Sabotaj ihtimali çok yüksek" dedi. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının ardından yüzlerce genç çam ağacının küle döndüğü ve ormanda yaşayan binlerce yabani hayvan ile kuşların hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

    AYNI BÖLGEDE İKİNCİ YANGIN

    Öte yandan dün öğleden sonra 15.00 sıralarında aynı bölgedeki Tımarhane Adası sırtlarında bir yangın daha çıktı. Yaklaşık 3 dönüm alanda etkili olan yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 4 arazöz, 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Ekiplerin hummalı çalışması sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü.

     

    Etiketler: Ayvalık , Yangın , sabotaj
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