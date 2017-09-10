Cennet koydaki kaçak yapılar için 'derhal yıkın’ kararı

BASİT ONARIM YERİNE TESİS

III. Derece Doğal Sit konumunda olan Hidayet Koyu, doğa cenneti yerlerden biri olarak anılıyor. Koya adını veren Hidayet Özden’in varislerinden Hatay Özden, 11 Şubat 2015 günü Kaş Belediyesi’ne başvurdu. Başvurunun gerekçesi, koyda bulunan 3 eski binanın basit onarımı içindi. Ancak, alınan için ‘basit onarım’ kapsamında olmasına karşın alanda birçok tesis inşa edildi.

‘YIKIN SONUCU BİLDİRİN’ KARARI

Kafeterya, restoran, otel ve otopark gibi yapıların inşa edildiği alandaki kaçak yapılar için birçok yere şikâyet başvuruları yapıldı. BİMER’in yanı sıra savcılıklara yapılan başvurular sonrası ilk kritik karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Tabiat Varlıkların Koruma Bölge Komisyonu’nun 27 Nisan tarihli kararında Hidayet Koyu’nda bulunan kaçak yapıların ‘ivedi’ bir biçimde yıkılması kararı çıktı. Kaş Belediyesi’ne gönderilen yazıda, yıkım işlemi sonrası evrakların kendilerine gönderilmesi talep edildi.

KENDİ İMKÂNLARI İLE YIKSIN

Antalya Tabiat Varlıkların Koruma Bölge Komisyonu, 27 Temmuz’daki bir başka kararında ise, Kaş Belediyesi’nin, yıkım işlemini ihale yolu ile yapamaması halinde kendi imkânları ile yapması talep edildi. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de anılan kararı ilgili kurumlara gönderdi.





YIKIM İHALESİNE KATILAN OLMADI

Yazışmalara göre Kaş Belediyesi, hem Hidayet Koyu hem de ilçedeki diğer kaçak yapıların yıkımı için en son 16 Ağustos günü ihale düzenledi. Ancak ihaleye teklif veren olmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaçak yapılar nedeni ile sorumlular hakkında Kaş Asliye Ceza Mahkemesi’nde çeşitli davaların açıldığı anlaşıldı.







‘KAÇAK VARSA BELEDİYE YIKSIN’

Söz konusu yapıların üzerinde bulunduğu arazinin sahiplerinden Hatay Özden ise, “Kaçak yapı varsa belediye yıksın” diyerek telefonla daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

KARAR SÜRÜNCEMEDE BIRAKILIYOR

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı adına yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Hidayet Koyu, yasa dışı uygulamaların, izinsiz yapılaşma ve işletmelerin Akdeniz sahillerindeki önde gelen örneklerinden biri oldu. Kaş adına böylesine ün salmak utanç verici. Yıkım kararının da daha fazla sürüncemede bırakılmadan derhal uygulanmasını talep ediyoruz. Sürekli ihaleye çıkarılması sonuç getirmeyecektir. Ötesi, Kaş Belediyesi'nin yıkamayacağı ölçekte bir yapı kompleksi değildir. Belediye kendi imkanlarıyla da gerçekleştirebilir bu yıkımı. Ayrıca yıkım kararı olan bir tesisin halen işletilmeye devam edilmesi de kabul edilemez. Bu konuda da ilgili kaymakamlık ve valiliği de göreve çağırıyoruz " dedi.











KOCAER: İLTİMAS GÖRMÜYORUZ

Aynı zamanda Kaş Belediye Başkanının da oğlu olan Hidayet Koyu’nun iki işletmecisinden biri olan Mehmet Kocaer, “Burada kaçak herhangi bir yapı söz konusu değil. Eskiden var olan binaların onarımı yapıldı. Babamın belediye başkanı olması nedeni ile iltimas gördüğümüz değerlendirmesi doğru değil. Kaş'daki en güzel iyi işletilen yerlerden biridir bizim burası" dedi. Bu arada Hidayet Koyu'nun bir diğer işletmecisi Hasan F. Bozca ise, Mehmet Kocaer’in dayısı.