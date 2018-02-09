Yorumları ve eleştirileriyle dikkatleri üzerine çeken Cenk Eren’in yaşı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Cenk Eren kimdir, kaç yaşında?Asıl ismi Yüksel Venedik olan Cenk Eren, 1966 yılında Ankara’da doğdu. İlk kez 1984'te Ankara'da sahneye çıktı, daha sonraları Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda yer aldı. 8 çocuklu dar gelirli bir ailenin en küçüğü olan Cenk Eren, Antalya ve Alanya'da 3 yıl aralıksız çalıştıktan sonra 1993'te İstanbul'a taşındı. Çeşitli yerlerde Ankara’da gece kulüplerinde sahne alan Cenk Eren ilk albümünü 1995 senesinde Ve Cenk Eren ile çıkardı.
2000 senesinde Star Tv’de Yıldız Savaşları isimli bir Tv programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Toplam 7 albüm çıkaran Cenk Eren’in albümlerinin isimleri; Ve Cenk Eren, Gözlerin, Kader Çıkmazı, Nükhet Duru & Cenk Eren Muhteşem İkili, Kiraz Mevsimi, Dönüm Noktamve Kasetimi al…
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