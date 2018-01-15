Cengiz Kurtoğlu kimdir nerelidir?

Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karadenizli olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara`ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982`de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer`e gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyuldu. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.
Evli olan Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.
ALBÜMLERİ
# 23 Saklı Düşler (2014) (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)
# 22 Sessizce (2010) (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)
"[[Erkan Ocaklı Türküleriyle (albüm) [Erkan Ocaklı Türküleriyle]] (2008)
# 21 Canın Sağolsun (2006) (Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2005)
# 20 Ayrılık Saati (2005) (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)
# 19 Sensiz Olmuyor (2004) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)
# 18 Yorgun Yıllarım (2003) (Çıkış Tarihi: 4 Ocak 2003)
"[[Sindomax (albüm) [Sindomax]]" (2001)
# 17 Yalancı Bahar (2001) (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2001)
# 16 Sözlerim Sevenlere (2000) (Çıkış Tarihi:21 Eylül 2000)
# 15 Hiç Aklıma Gelmemişti (2000) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)
# 14 Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999) (Çıkış Tarihi: 1 Temmuz 1999)
# 13 Unutulmayanlar 2 (1999) (Çıkış Tarihi: 23 Şubat 1999)
# 12 Hain Geceler (1998) (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)
# 11 Unutulmayanlar /Unutulan (1997) (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)
# 10 Seviyorum (1995) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1995)
# 9 Seven Benim (1994) (Çıkış Tarihi: 21 Nisan 1994)
"[[93 Konseri (albüm) [Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri ]] (1993)
# 8 Sensiz Kutladım (1992) (Çıkış Tarihi: 20 Kasım 1992)
Dostlar Tavernası 3 (1992) (Çıkış Tarihi: ? 1992)
# 7 Gözlerin (1991) (Çıkış Tarihi: 23 Eylül 1991)
# 6Aşkımız İçin (1990) (Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 1990)
Dostlar Tavernası 2 (1990) (Çıkış Tarihi: ? 1990)
# 5 Hayatımı Yaşıyorum (1989) (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1989)
Salimin Tavernasında Krallar Elele (1989)
Dostlar Tavernası (1988) (Çıkış Tarihi: ? 1988)
# 4 Bizim Şarkımız (1988) (Çıkış Tarihi: 12 Haziran 1988)
"Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom" " (1988)
# 3 Yıllarım (1987) (Çıkış Tarihi: 11 Mayıs 1987)
# 2 Unutulan (1986) (Çıkış Tarihi: 26 Nisan 1986)
# 1 Sen Sözden Anlamaz Mısın? (1984) (Çıkış Tarihi: 12 Eylül 1984)
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün