CENGAVER JR.

İkisinin de ortak özelliği, Florya’da büyümüş olmaları..

İkisi de, Galatasaray mağlubiyetini, tribündeki uA kadar içten yaşayan, bu takımın gerçek taraftarı..

Aslında tribündeki taraftardan daha ileriler..

Sinan Özcan yazıyor

Çünkü skor 3-3 olduğunda tribünler sustu.. Cılız bir uğultu belli belirsiz geliyordu yalnızca..

Ama iki kişi pes etmedi.. Biri kulübede, diğeri ise sahanın her yerindeydi…

Hani diyor ya reklamda, Turko tarzı futbol diye.. Öyle bir şey işte..

Ancak maçın teknik analizini yaparsak ağzımızın tadı bozulur.

Takım savunması yine dökülüyor. Meira hala sırıtıyor, top sektiriyor, adam kaçırıyor, arkadaşlarıyla anlaşamıyor, kısacası olmuyor işte, bir türlü olmuyor.. Servet ve Emre Güngör’ün yokluğunda ona muhtaç olmak moral bozucu..

Bek oyunculardan Sabri yerini çok sık kaybediyor. Galibiyet golünü atmış olması bu hatasını düzeltmiyor maalesef. Aynı durum kısmen Hakan Balta için de geçerli. Balta’nın daha belirgin problemi ise savunma halindeyken pozisyonlarda ağır kalması. Sabri kademe hatalarını süratiyle zaman zaman kapatabiliyorken, Hakan Balta’nın kademe hatalarına bir de ağır kalması eklenince sol kanattan çok rahat sıfıra inebiliyor rakip oyuncular.

Orta saha, Galatasaray’ın en sorunsuz bölgesi..

Barış, Topal, Ayhan ve Arda, hem hücumda hem de savunmada daima vasatın üstüne çıkabiliyorlar. Lincoln’ün de son maçlarda top çalma yüzdesinde gözle görülür bir artış var. Bu çok önemlidir.

Baros’ta ise bir düşüş olduğu açık şekilde görülüyor. Bu maçın ikinci yarısında da çıkarılacağını tahmin ediyordum. Bülent Hoca oyunda tutmayı tercih etti. Belki seyircinin skorun verdiği moral bozukluğu ile onu ıslıklamasından çekindi. Doğrudur.. Olabilir..

Galatasaray bu maçta oldukça derli toplu, ne yaptığını bilen, takım savunması kuvvetli bir takımı, daha ziyade olağanüstü motivasyonuyla yendi.

Takdir edilmelidir.

Ancak her maçta bu amatör ruh ortaya çıkmayacaktır. O nedenle bir an önce, bariz şekilde görünen sorunlara el atılmalıdır. Zannediyorum Bülent Korkmaz da bu sorunların farkındadır ve gerekeni yapacaktır.

Son söz Kewell’a..

Arkadaş o ne vuruştu be..

Destek ayağının üzerine eğiliş, topa verilen optimum sürat ve gidebilecek en güzel yere topu gönderiş…

Mükemmeldi.

Desmond Hume gibi derim:

Thank you brotha…