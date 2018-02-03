Çene kırıp can almaya indirim

Anadolu 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan İbrahim Çakar, savunmasında “Pişmanım, ben eşimi severek evlendim. Karıncayı incitmek istemem, tahliyemi istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Çakar'ı önce “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini ve sanığın iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirime giderek Çakar'ı 20 yıl hapse çarptırdı.