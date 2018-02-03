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    Çene kırıp can almaya indirim

    İHA
    03.02.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Sultanbeyli'de başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla kendisinden ayrılmak isteyen 7 aylık eşi Figen Çakar’ı, çenesini ve dişlerini kırdıktan sonra pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan İbrahim Çakar, haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapse çarptırdı.

    Anadolu 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan İbrahim Çakar, savunmasında “Pişmanım, ben eşimi severek evlendim. Karıncayı incitmek istemem, tahliyemi istiyorum” dedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Çakar'ı önce “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini ve sanığın iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirime giderek Çakar'ı 20 yıl hapse çarptırdı.

    Etiketler: Kadın cinayeti , haksız tahrik indirimi , gazetehaberleri , son dakika
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