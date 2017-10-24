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    Cenazesini kimse almadı...

    İHA
    24.10.2017 - 11:59 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Didim ilçesinde, 2 hafta önce makilik bir alanda boğulduktan sonra yakılarak feci şekilde öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazesini kimse almadı. Belirli sürede cenazeyi alan çıkmazsa Kanık kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

    Didim Çamlık Mahallesi’nde araçla seyir halinde olan iki kişi 7 Ekim günü tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktıkları makilik alanda yanmış vaziyette bir ceset görmüştü.

    Güvenlik güçleri göbeğindeki piercing sayesinde kurbanın 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık olduğunu belirledi. Kanık'ın 5 kişilik grup tarafından yakılarak öldürüldüğü belirlendi.

    Zanlıların Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı gayri resmi yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri tespit edildi. Polis ilk olarak E.D. ve S.C.'yi gözaltına alındı, iki zanlı da tutuklandı. Operasyonun ikinci evresinde polis baba M.K ve oğulları G.K. ve Y.K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba ve oğulları da tutuklandı.

    Kimse almazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek

    İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazeyle Eylem Gülçin Kanık'ın annesinden alınan DNA örnekleri tutmuştu.

    DNA için örnek veren annenin 17 gündür İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan kızı Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesini almaya gelmediği, cenazenin hala adli tıp kurumunda olduğu öğrenildi.

    Eğer belirli sürede cenaze alınmazsa, önce boğulup sonra yakılarak feci şekilde öldürülen Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

    HAPİS CEZASINDAN KAÇIYORMUŞ

    Kanık'ın butik işlettiği, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kanık'ın, hapse girmemek için Türkiye'den kaçmak amacıyla yasadışı geçişi organize ettiği belirtilen zanlılarla anlaştığı tespit edilmişti. Genç kadın televizyondaki bir moda yarışmasına da katılmıştı. 

    Etiketler: ölüm
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