Cenazesi geldi

Arslan’ın kuzeni olan ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı yapan Çevre Mühendisi Berivan Özhan “Kazanın ardından Sri Lanka’ya gittik. Gemide hiçbir inceleme yapılmamış. Gemi cenazeyi bırakıp yoluna devam etmiş. Deliller dahi toplanmamış. Kuzenimin ölümünde ihmaller var. Bunun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Şirket hakkında dava açacağız” dedi. Arslan’ın hayatını kaybettiği geminin sahibi TGM Denizcilik firması ise önceki gün yaptığı açıklamada “Elektrik zabitinin yanında ampul değiştirme işine refakat eden elektrik stajyeri Delil Arslan’ın sol sırt bölgesine tavandaki ampul değişimini yaptıkları lambadan kurtularak düşen bir kablonun değmesi sonucu yaşanmıştır. Merhum elektrik şok sonucu vefat etmiştir. Stajyer olması sebebi ile söz konusu işi yapan değil, refakat edendir”