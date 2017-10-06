Cenazesi geldi

Panama bandıralı ‘Gas Cat’ isimli gemide elektrik akıma kapılarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki mühendis Delil Arslan’ın cenazesi Sri Lanka’dan İstanbul’a getirildi. Arslan’ın cenazesi Adil Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Siirt’e gönderildi.
Arslan’ın kuzeni olan ve aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı yapan Çevre Mühendisi Berivan Özhan “Kazanın ardından Sri Lanka’ya gittik. Gemide hiçbir inceleme yapılmamış. Gemi cenazeyi bırakıp yoluna devam etmiş. Deliller dahi toplanmamış. Kuzenimin ölümünde ihmaller var. Bunun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Şirket hakkında dava açacağız” dedi. Arslan’ın hayatını kaybettiği geminin sahibi TGM Denizcilik firması ise önceki gün yaptığı açıklamada “Elektrik zabitinin yanında ampul değiştirme işine refakat eden elektrik stajyeri Delil Arslan’ın sol sırt bölgesine tavandaki ampul değişimini yaptıkları lambadan kurtularak düşen bir kablonun değmesi sonucu yaşanmıştır. Merhum elektrik şok sonucu vefat etmiştir. Stajyer olması sebebi ile söz konusu işi yapan değil, refakat edendir”
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