Cenazeden düğün alayına

Maç başında yenilen gol, aynı zamanda Mustafa Denizli'nin kadro yanlışını da ortaya çıkardı bir anda. Transfer edildiği günden beri çok az oynatılan Erkan Zengin, rakip takımın defansa çekilerek alan daraltması ile birlikte kendini gösteremedi. Beraber görev yaptığı Ekrem'in de yeteneklerinin kısıtlı olması sebebiyle sağ kanat hemen hemen hiç işlemedi. Bu mevkide yıllar önce oynayan Rıza-Metin ikilisini hatırlayınca geçmişe acı bir yolculuk yaptık nedense !!

Erdoğan Aksoy yazıyor

Denizli sonrası formunu yükselterek, henüz takımın değişmez 11'inde görev yapan Tello'nun da kaptanlığını yadırgadığımızı söylemeliyiz. Beşiktaş gibi bir takımın kaptanlığına bu kadar kolay yükselmek, eski kaptanlara haksızlık olarak algılanmalı. Kaldı ki bu görev kendisine ağır gelmiş olmalı ki sahada hemen hemen hiç yoktu.

Kocaelispor karşısında bile çift ön libero oynama korkaklığını gösterdi Denizli. Belki F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor önünde Ernst-Cisse ikilisini beraber oynatabilirsiniz ama Kocaelispor gibi attığı erken golün üzerine yatmaya çalışan bir takım karşısında değil. Kaldı ki 2. yarıya da Cisse'nin yerine, kendisinden az biraz daha hücumu düşünen bir başka ön libero Uğur İnceman'ı aldı.!!!

İ.Üzülmez ise sürekli düştü. Ne gariptir ki takımına en yararlı olduğu dakikalar ayakta kalarak mücadele ettiği değil, hakeme güvenerek yerde kaldığı dakikalardı.

Bobo da ilk olumlu hareketini 64. dakikada yapınca, futbol oynama iştahı olan tek futbolcu olarak Yusuf kaldı. Ne gariptir ki aynı Bobo, rakip futbolcunun kendisine yaptığı asisti değerlendirerek altın değerinde alınan 3 puanı getiren golün de sahibi oldu. Yusuf ise oynadığı güzel futbolu yine güzel bir golle süsleyerek, kendisini transfer edenleri utandırmadı.

Bu maç gösterdi ki en iyi takım ile en kötü arasındaki makas çok fazla değil. Aradaki fark sadece futbolcuların aldığı ücretlerde. Gerçekten iyi bir takım beraberlik golünü hakemin inayetiyle penaltıdan değil, göstere göstere atmalıydı.

Kocaelispor, kapasitesinden çok daha fazla mücadele etse de 3 puan almayı hak etmedi. Attığı erken golün üzerine yatarak 90 dakikayı tamamlamayı düşündü. Fakat ne gariptir ki, Denizli'nin meşhur şansı galip geldi ve Beşiktaş kendisinin de hak etmediği 3 puan ile mutlu bir şekilde evine döndü. Bu galibiyet ile Mustafa Denizli 3 puan ile birlikte pazar günkü derbiyi kanepede uzanarak seyretme şansını da kazanmış oldu.

