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    Cenazede cemaate soğuk duş! Hakkını helal etmedi

    AA
    19.01.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muhlis Kocasarı, cenaze törenine katıldığı kayınpederinin kendisine adil davranmadığını öne sürerek hakkını helal etmediğini söyledi.

    ZORLAR Mahallesi'nde 87 yaşında vefat eden Ramazan Güven için Oyuk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın helallik istediği Güven'in damadı Muhlis Kocasarı (60) söz isteyerek haksızlığa uğradığını iddia etti. Damat Kocasarı'nın hakkını helal etmediğini söylemesi, cemaatte soğuk duş etkisi yaptı. Kocasarı, cemaatten birinin uyarısıyla bulunduğu ön safı terk etti. Mezarlığın tartışma yeri olmadığını belirten imamın daha sonra cenaze namazını kıldırdığı Ramazan Güven'in cenazesi toprağa verildi.

    Cenazede cemaate soğuk duş Hakkını helal etmedi

    'TAPUYU VERMEDEN VEFAT ETTİ'

    Defin töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocasarı, sağlığında kayınpederini birçok kez hastaneye götürdüğünü ve onunla ilgilendiğini söyledi. Ancak kendisinden parasını peşin verip arazi aldığını belirten Kocasarı, "Hasta olduğu için ‘Tapunu sonra alırsın’ dediler. Ben de üzerine düşmedim. Tapuyu üzerime vermeden vefat etti. Ben de hakkımı helal etmiyorum" dedi.

    Kocasarı, kayınbiraderlerinin de bir yıldır bu sorunu çözüme kavuşturmadıklarını ileri sürdü.

    Cenazede cemaate soğuk duş Hakkını helal etmedi

    'HAKKIM, ALINCAYA KADAR DA HELAL DEĞİLDİR'

    Eşinin de bu sorunu çözmeleri için kardeşlerine uyarıda bulunduğunu vurgulayan Kocasarı, "Eşim de birçok kez söyledi. Her seferinde 'Tamam halledeceğiz' dediler. Eşimin ağabeyi burada bir otel işletiyordu. Onu da kapattı ve İngiltere'ye gitti. Şimdi de babası vefat etti. Benim alacağım kaldı. Bu nedenle mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

    Etiketler: MUĞLA , cenaze töreni , son dakika
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